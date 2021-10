CPI da Covid: Teremos da pizza depois dos holofotes?

Apesar dos indiciamentos solicitados pelo relatório final da CPI da Covid-19, a repercussão popular parece indicar que, não obstante aos benefícios gerados, entre os quais, o destravamento da vacinação contra Covid no Brasil, a CPI, para boa parte dos parlamentares envolvidos, não passou de um palco político com vistas à reeleição. Seja apoiando ou colocando entraves, elogiando ou criticando, os envolvidos não deixaram de aproveitar os holofotes que ficaram ao seu dispor para fazer campanha política para as próximas eleições.

O que realmente buscavam aqueles que arduamente participaram dos trabalhos da CPI? Se realmente se importam com o povo brasileiro e com a gravidade dos problemas que expuseram, por que o relatório aprovado com uma certa “elasticidade”?

A CPI pode ter terminado, mas os problemas que ela procurou investigar e suas consequências sociais, políticas e econômicas estão longe de se findar. Os efeitos da pandemia agravaram a já frágil situação econômica do país. Entretanto, os ocupantes de mandatos parecem estar mais preocupados com sua reeleição do que em apresentar projetos para enfrentar os problemas que se avolumam.

Além de todos esses problemas sociais agravados pelos reflexos da Covid-19, convivemos diariamente com a violência física e verbal, ataques de políticos a lideranças, como os dirigidos ao Bispo de Aparecida e ao Papa Franciso, propagação de fake news, intimidações e perseguições a articulistas, formadores de opinião e a todo e qualquer cidadão que, de alguma forma, tenha a coragem de expor as contradições nas quais o mais está mergulhado e criticar alguns de seus responsáveis.

Neste contexto contraditório, somos que, praticamente, obrigados a aceitar como natural e inevitável uma situação provocada e agravada pela incompetência e irresponsabilidade de alguns que se importam apenas com seus interesses, e os daqueles que aceitem estar com eles alinhados.

Ainda que alguns acreditem viver no melhor dos mundos possíveis, a realidade brasileira clama por justiça social e mudanças urgentes. Atingimos um grau de desumanização que nos impede de conviver em paz e progredir como nação. Defender armas e violência como solução é apenas agravar o conflito para poder se beneficiar dele. Então, o que realmente importa? “Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam” (Deuteronômio 30,19).

*Luís Fernando Lopes é Mestre e Doutor em Educação. Professor da Área de Humanidades do Centro Universitário Internacional Uninter