CPI da Covid: a importância da observância integral das normas éticas e regulatórias na condução de pesquisas

Os novos desafios apresentados à ciência e trazidos pela pandemia do COVID19 despertaram uma corrida não só para o desenvolvimento de vacinas eficazes, como também para discussão de tratamentos medicamentosos para as fases da doença, o que inclui o chamado tratamento precoce. As discussões e estudos transitam pelo campo científico e adentram o campo político, especialmente quanto à utilização de fármacos fora da indicação das bulas, os chamados medicamentos de uso off label.

Em conjunto com a ânsia pela descoberta de soluções para contenção do vírus e redução do número de mortes, a divulgação do conceito de pesquisa clínica e de suas fases alcançou o conhecimento público, especialmente quanto às etapas, regras e envolvimento dos órgãos regulatórios – como a ANVISA – e os Comitês de Ética em Pesquisa – como o CEP/CONEP.

Para que um medicamento e/ou uma vacina sejam aprovados pelos órgãos regulatórios para disponibilização à sociedade, é necessária a comprovação de sua eficácia e segurança, o que se dá pela realização de diversos testes, entre eles, teste com seres humanos, a chamada pesquisa clínica. Nesses testes, as substâncias são testadas em indivíduos voluntários, a fim de se verificar os efeitos no organismo.

A importância no cumprimento das normas éticas e legais que versam sobre a condução de pesquisas com seres humanos se mostrou inequívoca, por ser o alicerce da garantia de resultados que asseguram eficácia e, mais do que isso, segurança no uso de novos medicamentos e vacinas pela população mundial.

Além do caráter médico e científico, as pesquisas envolvendo medicamentos e vacinas contra o COVID19, ganharam conotação política ao serem utilizadas para validação de posicionamentos e decisões dos Estados. Com isso, quando há uma corrida científica que envolva -por sua natureza- a vida e a saúde de outros seres humanos, todo cuidado é pouco.

A história da humanidade já trouxe exemplos – não muito remotos – dos absurdos que a conjugação da ambição política com a ambição da ciência pode causar à raça humana. Nesse ponto, vale citar as atrocidades que foram realizadas nos campos de concentração nazistas relacionadas às pesquisas científicas com seres humanos, em nome da evolução desmedida da medicina. Inúmeras vidas foram tiradas, além de episódios de tortura e afronta integral à dignidade da pessoa humana.

É possível elencar uma vasta lista de procedimentos e experiências realizados – sem o consentimento dos indivíduos – que vão desde a realização de transfusões de sangue infectado por tifo, à contaminação proposital de sífilis até amputações de membros, com e sem anestesia, para verificação da eficácia de substâncias anestésicas. Além da submissão de indivíduos à congelamento, desidratação, aquecimento em fornos, desnutrição, radiação, entre outros eventos que visavam descobertas científicas.

Resultado disso, após a 2ª Guerra, no Tribunal de Nuremberg, os médicos envolvidos foram julgados pelos crimes cometidos. Desse tribunal, preceitos éticos para realização de pesquisas que envolvam seres humanos foram criados, entre eles a manutenção da dignidade do participante da pesquisa e – mais do que isso – o direito ao consentimento livre e esclarecido a qualquer tempo. Preceitos esses que foram seguidos e consolidados por diversos diplomas internacionais e normas nacionais ao longo do tempo, entre eles a Declaração de Helsinque, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Político, Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos, Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, entre outros.

Com a certeza de que a pesquisa clínica tem raízes nas sombras dos campos de concentração é de extrema importância que sejam realizadas dentro dos ditames éticos e jurídicos e que sejam supervisionadas pelos órgãos regulatórios e pelos Comitês de Éticas responsáveis, justamente para garantir que nenhuma infração aos direitos dos participantes seja cometida. Vale lembrar que esses direitos não são apenas dos participantes, eles representam os direitos da humanidade, da raça humana.

Dito isso, superado o perfil histórico, vale reafirmar que a pesquisa clínica representa uma etapa fundamental para a garantia de qualidade, eficácia e segurança dos fármacos e vacinas. Para que um medicamento possa ser distribuído ao público final, com a garantia de manutenção da saúde pública, a pesquisa clínica configura etapa obrigatória exigida pela maioria das agências reguladoras reconhecidas ao redor do mundo.

Não seria diferente com o COVID19, em que pese a urgência no desenvolvimento de soluções, os preceitos éticos e regulatórios permanecem vigentes e inalterados e -mais do que isso – com maior rigor fiscalizatório, tendo em vista os interesses políticos envolvidos.

Com isso, em pleno Século XXI, após todo o transcorrer histórico já conhecido, a mera suspeita quanto a fidúcia de testes realizados com pacientes infectados pelo coronavírus causa espanto e indignação, ainda mais quando tais fins possam estar associados a interesses políticos e ideológicos.

Nenhum teste pode ser realizado sem a aprovação do Conselho Nacional de Saúde, tampouco sem o aval das agências regulatórias. Qualquer pesquisa que fuja a essa regra já é, por si só, suspeita, não só quanto ao cumprimento dos preceitos éticos e legais, mas, também, quanto a lisura dos resultados que podem ser burlados a depender do interesse de cada pesquisador.

O consentimento livre e esclarecido dos participantes é a base de todo e qualquer pesquisa clínica, pois somente com ele há garantia da autonomia da vontade, da dignidade e do respeito ao poder de escolha individual. A manutenção da vida e da integridade física dos participantes é responsabilidade do médico e jamais pode ser posta à frente de qualquer interesse político ou científico.

São premissas que parecem óbvias do ponto de vista legal, ético e regulatório no atual ordenamento jurídico nacional e internacional.

Por isso, a remota possibilidade de condução de pesquisas clínicas sem o consentimento livre e esclarecido dos participantes, à revelia das famílias, e que impliquem – certamente – em risco à saúde e vida, nos parece irreal, inaceitável e repugnante, pois tal fato configuraria crime contra a humanidade, marcando o atual momento como um dos maiores retrocessos mundiais vivenciados na pandemia COVID19.

*Thamires Pandolfi Cappello, doutoranda e pesquisadora na Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP. Coordenadora e professora na pós-graduação em Direito Médico, Hospitalar e da Saúde na FASIG. Autora do livro Pesquisa Clínica de Medicamentos: a disposição sobre o próprio corpo