Covid pega João Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para informar que foi diagnosticado com covid-19. O resultado do exame, o sexto ao qual o tucano foi submetido, foi liberado no final da manhã de hoje. Veja abaixo:

Doria gravou um vídeo em que afirmou não ter sintomas da doença e adiantou que vai permanecer em isolamento pelos próximos dez dias em sua casa, na capital paulista, de onde continuará trabalhando.