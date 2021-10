Covid-19 já deixou órfãs ao menos 12 mil crianças de até seis anos, indicam cartórios

Ao menos 12.211 crianças de até seis anos de idade ficaram órfãs de um dos pais vitimados pela Covid-19 no Brasil, entre 16 de março de 2020 e 24 de setembro deste ano – 25,6% delas não tinham completado um ano de vida. 223 pais faleceram antes mesmo do nascimento de seus filhos. As informações foram levantadas pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), entidade que representa os cartórios de registro civil do País.

Leia Também Por independência do Ministério Público, promotores e procuradores fazem protestos em 18 capitais contra a PEC que avança influência do Congresso no Conselhão

O levantamento foi realizado a partir do cruzamento entre o CPF dos pais nos registros de nascimento e de óbito feitos nos cartórios de registro civil do País desde 2015, quando as unidades passaram a emitir o documento na certidão de nascimento de crianças recém-nascidas.

Segundo o levantamento, 64 crianças, até os seis anos de idade, perderam pai e mãe vítimas da Covid-19. Os dados mostram, ainda, que 25,6% das crianças desta faixa etária que perderam um dos pais não tinham completado um ano de vida. Outros 18,2% tinham um ano de idade, seguido de 18,2% com dois anos e 14,5% com três anos. Os estados de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Ceará e Paraná foram os que mais registraram óbitos de pais com filhos nesta idade.