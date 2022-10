Corte de Direitos Humanos condena Brasil por ‘negligência grave’ na investigação do assassinato de advogado da Pastoral da Terra há 40 anos

A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro pela ‘violação de direitos e garantias judiciais, a proteção judicial e o direito à verdade’ em razão das ‘graves deficiências’ nas investigações sobre a morte do advogado Gabriel Sales Pimenta – assassinado a tiros em 1982, com 27 anos, como ‘consequência de seu trabalho de defensor dos direitos humanos’. A avaliação da CIDH é a de que o Brasil não cumpriu com sua obrigação de atuar com a ‘devida diligência reforçada’ nas apurações do homicídio, que segue em situação de ‘absoluta impunidade’.

Documento LEIA O RESUMO DA SENTENÇA PDF

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA SENTENÇA PDF

Gabriel trabalhou como advogado do Sindicato de trabalhadores rurais de Marabá, no Pará, representante da Comissão Pastoral da Terra e fundador da Associação Nacional de advogados dos trabalhadores na agricultura. A CIDH destaca que ele ‘participou ativamente em movimentos sociais na região e atou na defesa dos direitos dos trabalhadores rurais.

Em 18 de julho de 1982, Gabriel foi alvejado por três tiros quando saia de um bar com amigos em Marabá. A investigação do assassinato começou logo no dia seguinte, sendo que três pessoas foram denunciadas pelo homicídio. Os acusados, no entanto, nunca foram condenados – em 2006 o Tribunal de Justiça do Pará declarou extinta a punibilidade do crime.

A família de Pimenta chegou a apresentar reclamação ao Conselho Nacional de Justiça questionando a morosidade do processo. O caso acabou arquivado, assim como um pedido de indenização movido pelos parentes do advogado por danos morais ligados à demora na tramitação da ação penal e consequente impunidade do crime.

Para a corte interamericana, as ‘graves deficiências’ identificadas ao longo da investigação e tramitação do processo sobre o homicídio de Gabriel dos Santo Pimenta refletem uma ‘absoluta falta de devida diligência’ do País em punir os responsáveis pelo assassinato e esclarecer as circunstâncias do crime, apesar da identificação de três suspeitos, da existência de testemunhas oculares e de outras provas que estavam à disposição das autoridades.

A conclusão foi a de que o assassinato de Gabriel Sales Pimenta está inserido em um contexto de ‘impunidade estrutural relacionado com as ameaças, homicídios e outras violações de direitos humanos contra os trabalhadores rurais e seus defensores no Pará’.

Além disso, a CIDH entendeu que houve ‘negligência grave’ dos operadores da Justiça na tramitação do processo penal, fazendo com que houvesse a prescrição do processo, ‘fator determinante para que o caso permaneça em uma situação de absoluta impunidade’.

Em razão das violações, a corte determinou uma série de medidas de ‘reparação’, como a criação de um grupo de trabalho para identificar as causas e circunstâncias que ‘geram impunidade’, com a elaboração de planos de ação para resolvê-las. Além disso, o Estado deverá realizar um ato público para reconhecer a responsabilidade internacional diante do caso Gabriel Sales Pimenta, fora publicar o resumo da sentença da CIDH em sites oficiais da União e do Estado do Pará.

Outras determinações que constam da determinação da CIDH são a criação de um memorial em Belo Horizonte, para ‘valorizar, proteger e resguardar o ativismo dos defensores de direitos humanos no Brasil, além do desenvolvimento de um protocolo de investigação de crimes cometidos contra defensores dos diretos humanos.

A sentença ainda fixou valores a serem pagos em razão de danos imateriais ligados ao assassinato de Gabriel Sales Pimenta. A corte determinou o pagamento de uma indenização a favor da família do advogado – 50 mil dólares para cada um dos pais do advogado e 30 mil dólares para seus irmãos.

A medida levou em consideração as circunstâncias do caso, a gravidade das violações cometidas, o sofrimento causado e o tempo transcorrido desde o crime. Segundo a CIDH, o valor inclui ainda indenização em razão da impossibilidade de se reabrir a investigação criminal sobre o caso.

Além disso, o Estado deverá pagar 25 mil dólares ao Centro por la Justicia y el Derecho Internacional referentes a gastos ligados ao caso, e 7,5 mil dólares À Comissão Pastoral da Terra, pelo mesmo motivo.