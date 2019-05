Um olhar sobre a Lava Jato e o embate entre os Poderes a partir da filosofia do direito. Essa é a proposta do livro intitulado ‘Corrupção, Justiça e Moralidade Pública’, que o jurista José Eduardo Faria vai lançar em duas semanas pela Editora Perspectiva.

Professor titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP e um dos ganhadores do Prêmio Jabuti em 2012, ele faz uma análise do momento atual, ’em que dois estamentos fundamentais da vida republicana, o judicial e o político, se confrontam’.

“A atuação de procuradores e magistrados levou a uma reação da classe política, que os acusou de criminalizar o sistema partidário e tentou obrigá-los a adotar, sob pena de serem acusados de crime de abuso de autoridade, interpretações estritas da legislação penal”, assinala José Eduardo Faria.

O jurista lembra que a Operação Lava Jato já resultou na prisão de um ex-presidente da República bastante popular, de um ex-ministro da Fazenda, de um ex-presidente da Câmara dos Deputados, de ex-governadores, senadores, deputados e do herdeiro da maior empreiteira brasileira.

“Esses julgamentos são polêmicos justamente porque dão lugar a divergências sobre quais são os princípios jurídicos que melhor representam a pauta ética e as tradições morais da sociedade, por um lado, e o entendimento (em causa própria) daqueles que os aprovaram no âmbito Legislativo, por outro lado”, pondera.

A obra mostra que a contrapartida dos operadores jurídicos levou-os a recorrer ainda mais às interpretações extensivas ou criativas dessa legislação e a fundamentar suas acusações e condenações com base menos em normas e mais em princípios jurídicos, ‘que são abertos e vagos por natureza’. Consequentemente, isso ampliou o tom e a virulência das discussões políticas, constata ”Corrupção, Justiça e Moralidade Pública’.

“Com direito a torcidas organizadas na internet e demonização do outro campo, esse confronto exige uma reflexão que não se acanhe por um conservadorismo de ofício nem se perca no proselitismo fácil”, alerta o autor.

Contra o pano de fundo das tensões decorrentes do crescente protagonismo de procuradores e magistrados, o professor José Eduardo Faria discute aqui, em textos curtos e argutos, questões como as interpretações estritas ou criativas da lei, direito romano versus direito germânico na formação do direito penal econômico moderno, abuso de autoridade e ativismo, o dissenso judicial, a adjudicação, juízos políticos e garantias jurídicas, a prisão em segunda instância, o processo legislativo, a judicialização da política nacional, e a banalização do habeas corpus.

Suas ponderações ‘logram atribuir os pesos certos às grandezas e picuinhas devidas, ajudando a melhor compreender e nos posicionar nesse juízo no qual, como nunca antes na história deste país, somos nós o júri’.

“O fio condutor dos capítulos que analisam esse cenário, em cujo âmbito a hipocrisia, o pragmatismo e o maniqueísmo tendem a se sobrepor à ética, à moralidade pública e a formas legitimas de ação e participação política, é a consciência da dificuldade de discernir as perguntas que devem ser feitas em contextos marcados por mudanças, indefinições e incertezas.”

A obra de Faria divide-se em duas partes, a primeira trata da ‘interpretação das leis, abuso de autoridade e eficácia do direito’, a segunda das ‘instituições, democracia e sociologia da Constituição’.

A abordagem do professor passa pelo futuro da Lava Jato, o Supremo e o ativismo judicial, juízos políticos e garantias jurídicas, os fundamentos das decisões do STF e o controle da constitucionalidade.

Avança sobre temas polêmicos, como ‘a delação premiada e seu ponto de equilíbrio’, a corrupção sistêmica e direito penal, a retórica jurídica e liturgia judicial, os políticos e os juízes, cláusula pétrea e prisão após segunda instância e, ainda, a banalização do habeas corpus.

Como interpretar fatos que podem resultar na reafirmação da efetividade das instituições de direito ou, então, no seu oposto – uma crise institucional com desdobramentos imprevisíveis?

Essa é a pergunta que José Eduardo Faria procura responder em ‘Corrupção, Justiça e Moralidade Pública’.

LEIA TRECHOS DE ‘CORRUPÇÃO, JUSTIÇA E MORALIDADE PÚBLICA’, DE JOSÉ EDUARDO FARIA