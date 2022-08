Corrupção ativa e lavagem de dinheiro

1 – Da unidade jurídica

HELENO FRAGOSO1 comentou, em sua Jurisprudência Criminal, decisão do então Tribunal de Justiça da Guanabara, segundo a qual não se configuraria o crime de estelionato de venda de coisa alheia como própria por parte do autor do furto que aliena a coisa subtraída, pois “a utilização ou alienação da coisa subtraída constituem um dos efeitos do crime de furto2”.

Verifica-se entre o fato típico e o pós-fato impunível, como acima analisado, uma unidade jurídica em razão do pós-fato ser circunstância que “normalmente se segue a determinado crime”, como consequência natural, próprio da natureza das coisas.

Assim, a alienação do bem subtraído por ser consequência própria do furto, deve ser entendido como ocorrência de uma unidade jurídica.

É como ensina SOLER3, um ato posterior impunível que não vem a ser autônomo, pois constitui um pós-fato “que apresenta a realização de um dos meios ordinários de atuação do fim próprio do crime principal”.

O mesmo sucede com o crime de corrupção, no qual o pós-fato, entrega da vantagem ilícita, é consequência natural do crime que se perfaz apenas com a promessa e o acordo de dação da “propina”.

Destarte, o tipo proibitivo contenta-se em descrever a conduta, sem mencionar o resultado natural que se liga a esta conduta por nexo de causalidade. Não há evento destacado da ação, de vez que a descrição da proibição incriminada se cinge à conduta, sendo que o momento consumativo coincide com esta.

Assim, a entrega do dinheiro por meio dissimulado ou não, é próprio do comportamento na prática do crime de corrupção, razão pela qual deve ser considerada como integrante de uma unidade jurídica, consistente no crime de corrupção.

Portanto, não há ação autônoma, mas complementar na transferência da vantagem ilícita ao agente público, como sempre naturalmente sucede, sendo uma consequência normal do delito. Há um pós-fato, mas pertencente, todavia, à atividade desenvolvida, como ocorre habitualmente, na prática da corrupção.

O legislador entendeu suficiente para tipificar a conduta o acordo ou a promessa de entrega de vantagem, restando essa entrega da vantagem como pós-fato impunível, mas ligado faticamente ao

crime de corrupção, não podendo ser considerado um crime autônomo de lavagem de dinheiro, por ser dado integrante de um conjunto normal de atitudes que costumam acontecer.

2 – Da lavagem de dinheiro como crime autônomo

O requisito essencial do crime de lavagem de dinheiro está em haver uma conduta autônoma, a se realizar após ter havido a disponibilidade do valor, sobre o qual se atua para dissimulá-lo, como expressa a Ministra ROSA WEBER, nos autos do julgamento da Ação Penal no 4704:

“…mas o ato configurador da lavagem há de ser, a meu juízo, distinto e posterior à disponibilidade sobre o produto do crime antecedente”.

No mesmo julgamento, o Ministro RICARDO LEWANDOWSKY pondera:

“Assim, o fato de alguém ter recebido vantagem indevida, sob a forma de dinheiro, por interposta pessoa, dissimuladamente, pode, sim, caracterizar o crime de corrupção passiva. Mas este único fato, qual seja, o recebimento de propina de maneira camuflada, não pode gerar duas punições distintas, a saber, uma a título de corrupção passiva e ainda outra de lavagem de dinheiro, sob pena de ferir-se de morte o princípio do ne bis in idem”. (Grifou-se).

O Ministro ROBERTO BARROSO também reafirmou a natureza autônoma do delito de lavagem de dinheiro:

“O recebimento, por modo clandestino e capaz de ocultar o destinatário da propina, além de esperado, integra a própria materialidade da corrupção passiva, não constituindo, portanto, ação distinta e autônoma de lavagem de dinheiro5”.

A corrupção e o pagamento compõem, pois, a mesma unidade jurídica, pois é o segundo, no dizer de FRAGOSO, um “fato que normalmente se segue a determinado crime”. Assim, como visto, é o ato do pagamento um pós-fato impunível, decorrência natural do crime de corrupção ativa, que se consumara na oferta ou promessa de vantagem para realização de ato de ofício.

Destarte, o pagamento da vantagem indevida no crime de corrupção, de forma dissimulada, não vem a caracterizar crime autônomo de lavagem de dinheiro, por integrar uma unidade jurídica com o delito de corrupção.

