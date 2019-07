Corregedoria mira suposta negociação de juízes do Pará com ex-prefeito Ministro Humberto Martins, corregedor-nacional de Justiça, instaurou procedimento para acompanhar investigação disciplinar da Corregedoria-Geral de Justiça do Pará sobre dois magistrados que teriam participado de acerto com político do município de Santa Luzia do Pará