Corregedoria investiga promotor que chamou Gilmar de ‘o maior laxante’

O Conselho Nacional do Ministério Público investiga a conduta do promotor de Justiça Goiano Fernando Krebs após afirmar, em entrevista, que o ministro Gilmar Mendes ‘é o maior laxante do Brasil’.

Em conversa com a rádio Brasil Central, de Goiânia, o promotor acusou o ministro de ‘soltar todo mundo, sobretudo os criminosos de colarinho branco’.

“Ele [Gilmar Mendes] cria sua própria lei. ALiás, eu não sei como o Gilmar é ministro do Supremo. Será que não tem ninguém com peito no Brasil para investigar um ministro do Supremo?”, afirmou Krebs.

O ministro entrou com representação contra Krebs junto ao Conselhão do MP ’em razão da

realização de afirmação ofensiva’.

Para o corregedor nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, levou em consideração o ‘possível enquadramento de infração disciplinar da conduta praticada pelo Promotor de Justiça’ ao instaurar a reclamação disciplinar.

Moreira deu a Krebs o prazo de 10 dias informações relevantes e pertinentes para o processo. Também determinou que a Rádio seja oficiada para entregar o áudio da entrevista em até cinco dias.