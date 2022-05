Corregedor eleitoral de São Paulo diz que ataques às urnas eletrônicas apavoram mesários Desembargador Silmar Fernandes, que acumula as funções de vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral paulista, responsável pelo maior colégio eleitoral do País, sugere 'punição severa' a quem ameaça e intimida os que se habilitam como voluntários nas eleições