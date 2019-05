Por volta das 16h, o coronel João Baptista Lima Filho, amigo do ex-presidente Michel Temer (MDB), deixou sua residência na Zona Sul de São Paulo rumo à sede da Polícia Federal, na Lapa, para se entregar e cumprir prisão preventiva no âmbito da Operação Descontaminação, braço da Lava Jato. A ele e ao emedebista, a Justiça Federal do Rio deu até 17h para que se apresentem.