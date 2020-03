Coronavírus: Procuradoria cobra fechamento de restaurantes e comércios no Aeroporto de Natal

O Ministério Público Federal encaminhou recomendação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cobrando o fechamento de restaurantes dentro do Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, município da região metropolitana de Natal.

De acordo com a Procuradoria, a medida visa cumprir decreto do governo estadual que prevê a suspensão do comércio como forma de evitar o contágio pelo novo coronavírus.

O terminal estaria descumprindo a lei ao manter lojas e restaurantes abertos, sem nenhum atuação da Anvisa. O aeroporto de Natal é administrado pela Inframérica, também responsável pelo terminal aéreo de Brasília.

Em nota divulgada na semana passada, a concessionária informou que aumentou a limpeza nas áreas do aeroporto potiguar e repassou máscaras e luvas para os funcionários que atuam diretamente com o público.

Segundo o Ministério Público Federal, ‘não se mostra razoável, sob qualquer prisma e especialmente numa situação de pandemia, que [o Aeroporto de Natal] não se adeque às normas locais’. A recomendação destaca, ainda que os estabelecimentos do terminal não são de serviços essenciais.

O decreto de suspensão do comércio potiguar foi assinado na sexta-feira, 20, pela governadora Fátima Bezerra (PT) e prevê a suspensão até 25 de março de praças de restaurantes, lanchonetes, praças de alimentação, praças de food trucks, bares e similares. Outros estabelecimentos, como shoppings, boates, museus, teatros e cinemas devem parar atividades até 2 de abril.

O Rio Grande do Norte registrou nove casos confirmados de Covid-19 em todo o Estado segundo o balanço do Ministério da Saúde divulgado neste domingo, 22.

COM A PALAVRA, A INFRAMÉRICA, QUE ADMINISTRA O AEROPORTO DE NATAL

