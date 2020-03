Coronavírus leva PF a avaliar adiamento e suspensão de operações por 15 dias

O diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula, sugeriu aos delegados regionais que adiem, por 15 dias, ações operacionais que envolvam movimentação e agrupamento de efetivos diante da crise do novo coronavírus. Documento orienta que os delegados, junto aos presidentes de inquéritos e ao Judiciário, analisem a possibilidade de sobrestamento ou suspensão temporária de ações que demandem movimentação de agentes, deslocamento de equipes por via aérea e agrupamento de efetivo policial.

O ofício indica ainda que, caso as operações sejam mantidas, as equipes de coordenação adotem cuidados básicos para proteger as equipes.

As medidas só deverão ser aplicadas se não houver prejuízo para as investigações, diz o documento.

“O extenso calendário de ações operacionais já estabelecido para os meses de março, abril e maio de 2020, com a previsão de mobilização de grande efetivo e que exigem a coordenação para a adoção de medidas preventivas mínimas de prevenção à disseminação do coronavírus, com o intuito de preservar efetivo da Polícia Federal e de terceiros envolvidos nas ações policiais”, registra o documento.

A Polícia Federal já havia tomado outras medidas por causa do novo coronavírus, entre elas a suspensão de atendimentos presenciais em algumas unidades, restrição de emissão de passaportes, suspensão de visitas a presos e a instrução de regime de teletrabalho parte dos agentes, em especial aqueles que pertencem ao grupo de risco da Covid-19.