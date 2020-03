Coronavírus: Juiz determina que gestões Doria e Covas adotem medidas contra cultos religiosos

O juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara da Fazenda Pública, determinou que as gestões João Doria (PSDB) e Bruno Covas (PSDB) tomem medidas para suspender cultos religiosos em razão do combate ao coronavírus. Segundo o magistrado, devem ser adotadas ‘providências cabíveis nos âmbitos administrativo, sanitário e penal quanto a quaisquer líderes e/ou responsáveis por igrejas, templos e casas religiosas de qualquer credo que façam convocações para realização dos atos religiosos ora proibidos’.

A decisão acolhe pedido do Ministério Público Estadual de São Paulo, que citou declarações dos pastores Silas Malafaia (Assembleia de Deus) e Edir Macedo (Igreja Universal).

O magistrado também acolheu outros pedidos da Promotoria, e fez outras determinações. Para o descumprimento de cada uma, a pena é de multa de R$ 10 mil diários. Entre as exigências estão a fiscalização de estabelecimentos que promoverem eventos em desacordo com decretos da própria administração pública, e também o aditamento de decretos da Prefeitura e do Estado para que façam constar multas e punições previstas para o descumprimento. Também obriga a administração a divulgar dados dados epidemiológicos de evolução da COVID 19 (número de contagiados, número de casos suspeitos e número de mortes).

Quando a ação foi oferecida, ainda nesta sexta, 20, o governo do Estado afirmou que ‘recomendou a suspensão de cerimônias, celebrações, missas ou cultos a partir de segunda-feira (23) e não o fechamento de templos e igrejas, que podem continuar a receber fiéis para orações e orientação religiosa individual, mas segundo regras específicas para mitigar a circulação do vírus’. A Procuradoria-Geral do Estado afirma que não foi notificada. A Secretaria da Saúde ressalta que ‘divulga diariamente os dados referentes à COVID-19 em SP no site da pasta (http://www.saude.sp.gov.br/) e no site criado especificamente para orientações o tema (www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus), além dos canais oficias nas redes digitais. A assistência aos pacientes é assegurada pelo SUS’.

Nesta quarta, 18, o pastor e líder da igreja pentecostal Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, afirmou, em vídeo publicado em seu canal no YouTube, que não irá diminuir o número de cultos nem fechar igrejas. “Coronavírus! Querem fechar as igrejas que sou pastor? Recorram à Justiça”. Já Edir Macedo disse aos fiéis que não se preocupem com a propagação do coronavírus. Ele atribuiu a tensão que o mundo vive com a doença a uma “tática de Satanás” e ao trabalho da mídia.

No Rio, a Justiça chegou a negar uma ação da Promotoria para suspender cultos de Silas.

Edir Macedo também fez declarações. “Meu amigo e minha amiga, não se preocupe com o coronavírus. Porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor. Trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas”, disse o líder religioso.