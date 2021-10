Coronavírus foi responsável pela consolidação dos atendimentos de telemedicina

A pandemia do novo coronavírus foi transformadora e impactou principalmente a área da saúde e seus profissionais, que foram impulsionados para uma nova realidade. Enquanto a maioria deles atuou na linha de frente, outros tiveram de se adequar a esse novo cenário, mais complexo para atender pacientes em consultórios e, agora, por meio da telemedicina.

No entanto, a doença continua impactando médicos e pacientes ao redor do mundo, mas dessa vez, de uma maneira menos aparente. Muitos estudos apontam que a COVID-19 vem causando sequelas sérias naqueles que foram infectados pelo vírus. Segundo o National Institute of Health and Care Excellence – NICE, a Síndrome do Covid Longo consiste em sintomas que persistem ou se iniciam após o fim da infecção aguda pelo coronavírus e não podem ser explicados por outras causas.

Os sintomas incluem fadiga, falta de ar, alterações cardiológicas e cognitivas, distúrbios no sono, sintomas de estresse pós-traumático, dores musculares, problemas de contração e dores de cabeça. Vale ressaltar que todos os pacientes que contraíram o vírus podem desenvolver sequelas, incluindo os que tiveram quadros leves, mas para os pacientes que foram hospitalizados elas costumam ser mais intensas.

Acredito que uma doença que infectou mais de 200 milhões de pessoas, com alto grau de mutação e um número imensurável de sequelas vai transformar de modo expressivo a nossa maneira de entregar saúde. Não sabemos os efeitos da infecção pelo coronavírus no corpo humano e no ecossistema terrestre em médio e longo prazo. Isso significa que, além do impacto causado nos últimos dois anos, a pandemia também será um fator de mudança para as próximas gerações.

A telemedicina faz parte integral do processo como parte ativa e dinâmica ao atendimento presencial. E embora essa tecnologia pareça simples e comum atualmente, nem sempre foi assim. Até antes da pandemia, a normativa vigente sobre telemedicina era a Resolução CFM 1643/2002 que não autorizava teleconsultas diretas. Apenas em 2020 ocorreu a liberação emergencial e provisória prevista pela Lei 13.989, que respalda a prática de todas as modalidades de Telemedicina no Brasil. Com essas mudanças aplicadas, mas não definitivas, hoje tramita no Congresso o Projeto de Lei 1998/2020 que visa definir a prática da telemedicina em todo território nacional.

A telemedicina tem diversos benefícios, mas o maior deles foi melhorar a entrega de cuidado e saúde para os pacientes. Um dos maiores legados da pandemia foi a aceleração da transformação digital na saúde. Antes mesmo do início da quarentena, essa ferramenta não era autorizada para interações entre médicos e pacientes, e somente nesse momento a regra foi revogada.

*Ana Caroline Vicenzi é médica facilitadora para Telemedicina na comunidade médica, CEO & Founder da Telehybrida