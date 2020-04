Coronavírus e os contratos

O isolamento social tem sido a principal medida de combate ao novo coronavírus (covid-19). Nessa linha, foram editadas diversas normas governamentais determinando o imediato fechamento de estabelecimentos comerciais e industriais, bem como restringindo a circulação de pessoas. De modo geral, apenas serviços públicos e atividades essenciais têm garantia de funcionamento regular, ainda assim, com todas as cautelas para restringir a transmissibilidade do vírus.

Esses acontecimentos, por razões óbvias, podem impactar o cumprimento de contratos das mais diversas naturezas, como o de transporte, em que a mercadoria não pode ser entregue em razão de fechamento de rodovias; de locação de espaço para comércio varejista, que foi fechado por determinação governamental; de empreitada, em que o empreiteiro terá dificuldades de manter funcionários no canteiro, receber materiais e cumprir os prazos combinados, dentre outros. Diante desse cenário, têm sido frequentes os questionamentos quanto aos efeitos dessa pandemia em relação ao cumprimento dos contratos, quanto à isenção de responsabilidade da parte que não consegue cumprir sua obrigação no tempo e modo ajustados, quanto à possibilidade de imediato encerramento da avença, ou ainda quanto à necessidade de adequar as obrigações à nova realidade.

Em linhas gerais, a covid-19 e as medidas tomadas para minimizar seus efeitos podem, a depender das circunstâncias do caso concreto, ser qualificadas como caso fortuito ou força maior, ou seja, como acontecimentos que escapam ao poder do agente e se impõem de forma imprevisível e inevitável. Enquanto o caso fortuito é o acontecimento natural derivado da força da natureza ou do fato das coisas, na força maior, há o elemento humano, a ação das autoridades (fato do príncipe). Fala-se que na força maior predomina o caráter invencível do obstáculo, ao passo que no caso fortuito destaca-se o elemento da imprevisão.

A despeito das distinções conceituais, essas circunstâncias podem ensejar a exoneração de responsabilidade por ato ilícito, seja ele contratual ou extracontratual, a suspensão do cumprimento da obrigação e, em casos extremos, a resolução dos contratos. É o que se depreende de diversos dispositivos da legislação, como, por exemplo, os artigos 393, 399, 607, 625, I, 734, 753 do Código Civil.

As consequências, contudo, variam de acordo com o que as partes estipularam e com as especificidades de cada caso. Importante ter em mente que nem mesmo eventos graves, como a pandemia, aliada às restrições de circulação e comércio, podem ser entendidos como uma automática liberação das partes do cumprimento de suas obrigações, tendo elas vencido antes ou depois do advento da covid-19. A premissa é a de que as partes continuam vinculadas aos contratos, sendo que os impactos da covid-19 em determinada relação contratual devem ser aferidos no caso concreto.

Por isso é que, na grande maioria dos casos, será preciso demonstrar, objetivamente, de que forma o evento extraordinário impactou no cumprimento da prestação, gerando excessiva onerosidade, acarretando a impossibilidade total de seu cumprimento ou mesmo outra mudança no cenário de cumprimento do negócio, como, por exemplo, a frustração de seu fim.

Importante destacar que o comportamento das partes certamente terá um papel central na solução dos litígios ligados em alguma medida à covid-19. Atitudes pautadas na boa-fé, no espírito colaborativo e voltadas à conciliação dos interesses envolvidos, que muitas vezes impliquem a revisão de determinadas obrigações, serão vistas com “melhores olhos” do que encerramentos abruptos dos negócios jurídicos. Por estarmos em meio à crise, na maioria das situações não é possível dimensionar todos os impactos concretos nas relações comerciais, razão pela qual eventual resolução contratual pode ser tida como precipitada.

Se, por um lado, espera-se que comportamentos oportunistas e abusivos, que utilizem a pandemia como uma escusa ampla para inadimplemento e rescisão dos contratos, sejam sancionados, por outro, espera-se que soluções conjuntas sejam cada vez mais valorizadas, tais como medidas de mitigação dos prejuízos.

Uma interpretação sistemática do Código Civil favorece esse raciocínio. A obrigatoriedade de os contratantes guardarem a boa-fé objetiva durante a vigência da relação contratual – e até mesmo após seu encerramento – está prevista no artigo 422. O artigo 187, por sua vez, qualifica como abusivo o exercício de um direito que excede seus fins econômicos e sociais, boa-fé e bons costumes. Os artigos 317 e 479 privilegiam a revisão dos contratos em detrimento da sua resolução. Mencione-se ainda a Lei nº 13.874/2019 (“Lei da Liberdade Econômica”), que enalteceu a autonomia da vontade e a liberdade contratual, reservando o direito à revisão justamente para casos excepcionais.

A sociedade encontra-se em posição de esforço considerável e imbuída de espírito colaborativo no combate à enfermidade. Por que não adotar essa mesma conduta na gestão dos contratos e no relacionamento com parceiros comerciais?

*Lilian Patrus Marques, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo. Master of Laws (LL.M) pela University of Chicago Law School. Especialista em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Advogada

*Maria Lucia Pereira Cetraro, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo. Advogada