Coronavírus e obrigações ambientais

A situação de crise vivenciada no Brasil em razão da covid-19 culminou em uma enxurrada de normas federais, estaduais e municipais disciplinando suspensão de atividades, prorrogação de prazos em processos judiciais e administrativos e diversas medidas tendentes a mitigar a rápida disseminação de novos casos de contágio.

Na área ambiental não foi diferente. Do Acre ao Rio Grande do Sul, incluindo alguns Municípios e os órgãos federais, foram publicadas normas específicas sobre o funcionamento dos órgãos ambientais, suspensão de prazos dos processos administrativos e da respectiva prescrição, e, em alguns casos, dispondo sobre prorrogação das licenças que vencerem no período de calamidade pública.

As dúvidas surgiram, a partir então, sobre a abrangência de tais suspensões, notadamente dos impactos em cumprimentos das condicionantes e obrigações do licenciamento ambiental.

A resposta não é simples e depende, inevitavelmente, de uma análise caso a caso.

Isso porque, embora não se olvide que, em âmbito federal, a Lei de Processo Administrativo possua previsão de que os prazos processuais se suspendem por força maior (art. 67 da Lei 9.784/99) e, não havendo dúvida de que a pandemia atual assim se configura, deve-se avaliar se a suspensão processual naquele determinado ente se aplicará para as obrigações ambientais, especialmente no caso das condicionantes materiais, dos Termos de Ajustamento de Conduta ou em caso de paralisação das atividades.

No Estado de Minas Gerais a confusão sobre a suspensão de tais prazos foi gerada pelos comunicados do próprio órgão ambiental por notas e orientações via e-mail de que as suspensões abrangem as condicionantes, mesmo nos casos de monitoramento, o que não se sustenta pelas respectivas normas.

Em São Paulo, por sua vez, foi editada a Decisão de Diretoria da CETESB nº 022/2020/P, dispondo que na hipótese de recursos e/ou manifestações de qualquer natureza, o protocolo físico deverá ser substituído por correios. A suspensão dos prazos, entretanto, foi expressamente comunicada por meio de seu sítio eletrônico.

Já no Distrito Federal, a Instrução Normativa nº 9/2020 do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (“Brasília Ambiental”) prorrogou excepcionalmente, até 31/12/2020, a vigência de todas as licenças e autorizações ambientais com validade entre a data de publicação da norma e 30/12/2020.

É também o que foi previsto em Pernambuco, no âmbito da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), que além de prever expressamente que a suspensão dos prazos se estende aos processos de renovação de licença, licenciamento e autos de infração, também previu que licenças ambientais vincendas no período de 18/03/20 a 18/03/20 ficam automaticamente prorrogadas para 18/04/20 (Portaria CPRH nº 039/2020).

No Rio de Janeiro, depois da publicação de previsão genérica sobre a suspensão dos prazos em processos administrativos, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) editaram a Resolução Conjunta SEAS/INEA Nº 22/2020, prorrogando a suspensão dos prazos até que haja o término das medidas de enfrentamento do novo coronavírus. Adicionalmente, foi previsto, de forma expressa, que a suspensão é aplicável apenas para as obrigações processuais de cunho meramente administrativo, inclusive as previstas em Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) e outros instrumentos de controle ambiental, assim entendidas aquelas de natureza formal cujo descumprimento, nesse período, não acarrete degradação ambiental ou risco à saúde pública.

Na esfera federal, para evitar divergências de entendimento, o Ibama editou o Comunicado nº 7337671/2020-GABIN estabelecendo que as medidas ambientais ligadas de forma imediata e direta a níveis adequados de qualidade ambiental devem ser mantidas. Não obstante, ressalvou que se o cumprimento de alguma medida ou obrigação ambiental não for operacionalmente possível, a empresa deverá agir para minimizar os efeitos e a duração da não conformidade, identificando precisamente a medida não cumprida e o motivo do inadimplemento com respectivo nexo com a pandemia, documentando o fato e os esforços feitos para mitigar seus efeitos e buscar sanar a questão com a brevidade necessária.

No âmbito da Fundação Palmares a dúvida foi instaurada diante da publicação de nota com “Orientações às comunidades quilombolas para o enfrentamento do coronavírus”, determinando, sem fundamento legal, que empresas que estejam realizando obras nas proximidades ou dentro dos territórios das comunidades quilombolas (sejam eles demarcados ou não), bem como consultorias socioambientais que estejam executando trabalho de campo ou implantando medidas de mitigação ou de compensação de impactos junto a elas devem paralisar imediatamente suas atividades nessas áreas enquanto durar o estado de emergência de saúde pública.

Tudo isso, é claro, gerando enorme insegurança para os empreendedores, especialmente para as empresas com atuação em mais de um Estado da Federação.

Até mesmo porque, não custa lembrar que para, além das condicionantes em si, nos casos de paralisação total ou parcial de atividades, faz-se necessário avaliar a necessidade de comunicação formal ao órgão ambiental. Alguns Estados, como Minas Gerais e São Paulo, por exemplo, essa comunicação é obrigatória, com critérios para solicitação da suspensão ou encerramento (Em Minas Gerais para paralisação acima de 90 dias, nos termos do art. 38 do Decreto Estadual nº 47.383/18. Em São Paulo, conforme art. 5º do Decreto Estadual nº 47.400/02)

Por fim, findo o período da crise, será importante observar o disposto na Medida Provisória nº 928/2020 que, para além de ter suspendido, em alguns casos, os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação e determinado sua ratificação em 10 dias depois do fim da calamidade, dispôs também sobre a suspensão do transcurso da prescrição para aplicação das sanções administrativas, conforme prazos previstos na Lei nº 9.873/1999.

Diante de toda essa confusão e sobreposição de normas, a recomendação em geral é de cautela em relação às suspensões de atividades, condicionantes e prazos, sempre com foco na adoção de medidas de controle que permitam a continuidade segura da atividade.

*Luciana Gil Ferreira e Patrícia Mendanha Dias são, respectivamente, sócia e advogada da área Ambiental do Bichara Advogados