Coronavírus e liberdade de expressão na internet

Entre as mudanças ocasionadas pelo novo coronavírus, verifica-se uma inédita tomada de posicionamento entre as grandes plataformas digitais, como Google, Facebook, Instagram e Twitter, no sentido de conter a disseminação de fake news a respeito do vírus, das formas de contágio e prevenção e de coibir manifestações contrárias às recomendações dadas pela Organização Mundial da Saúde (1)no combate à doença.

O Google, neste contexto considerado excepcional, adotou medidas incomuns para contribuir com a saúde e o interesse público e concentrou esforços para que sejam removidos do YouTube, o mais rapidamente possível, qualquer conteúdo com a promessa de curar o coronavírus sem a necessidade de tratamento médico.

Já o Facebook e o Twitter (2)se encontraram, recentemente, envolvidos em episódios polêmicos ao excluir de suas respectivas plataformas manifestações do presidente Jair Bolsonaro, que desafiavam expressamente o isolamento social, medida defendida pelas autoridades sanitárias como essencial no combate à pandemia.

No entanto, não apenas publicações do presidente estão sendo removidas. O Facebook vem aplicando a política de enfrentamento à desinformação sobre a covid-19, que consiste em remover postagens que fazem alegações falsas sobre curas, tratamentos, a disponibilidade de serviços essenciais ou a localização e gravidade do surto, desde janeiro.

O Twitter, por sua vez, além de remover publicações do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comunicou que, desde a implementação oficial da política de combate ao coronavírus, promoveu a remoção de cerca de 1.100 “tweets” de sua plataforma, além de checar cerca de 1,5 milhão de contas direcionadas à discussão em torno da covid-19 com comportamentos manipuladores ou de spam.

Embora, à primeira vista, as medidas de remoção de conteúdo adotadas pelas plataformas digitais pareçam extremas sob a ótica da garantia constitucional da liberdade de expressão, o que se observa é que, considerando o contexto social imposto pela pandemia, as medidas se mostram absolutamente necessárias.

É importante refletir que apenas conteúdos que contêm diretrizes manifestamente incongruentes com as determinações de órgãos oficiais de saúde são alvos das restrições promovidas pelas plataformas digitais. Assim, o que se verifica não é uma restrição à liberdade de expressão, mas uma importante e bem vinda contribuição de empresas privadas neste contexto de pandemia.

Há que se ter em mente que a proteção jurídica e constitucional à liberdade de manifestação de pensamento nasce da necessidade de garantir a todo cidadão que tenha condições de expressar – da forma mais ampla possível – as suas ideias e pensamentos, com o objetivo de aproximar a realidade concreta de seus ideais.(3)

A tutela deste direito fundamental, no entanto, não significa que a liberdade de expressão possui caráter absoluto – ao contrário disso, o exercício desta garantia constitucional deve ser adequado aos demais princípios constitucionais, não se podendo admitir que a liberdade de expressão prevaleça sobre outros direitos: a liberdade de expressão deve co-existir com todo o ordenamento constitucional.

Frequentemente o direito à liberdade de expressão colide com outros valores constitucionalmente protegidos, exigindo dos aplicadores do direito uma delicada ponderação de princípios. Neste sentido, o ensinamento de Canotilho:

Os limites a considerar são apenas os limites imanentes resultantes da sua colisão com outros direitos fundamentais ou bens constitucionalmente protegidos. Estes limites referem-se, a maior parte das vezes, ao domínio da comunicação e irradiação da criação cultural, e não propriamente ao domínio da atividade de criação. A atividade criadora situa-se no domínio da esfera privada, sendo a sua limitação concebível apenas em casos excepcionais. Quando o “domínio da criação” se conexiona indissoluvelmente com o “domínio da irradiação” ou este último assume relativa autonomia, os casos de limites imanentes são já mais frequentes (…).(4)

Nos casos atualmente enfrentados pelas plataformas, o direito à liberdade de expressão entrou em direta colisão com o direito, também constitucionalmente protegido, à saúde, não apenas de indivíduos isolados ou mesmo dos cidadãos de determinadas localidades, mas da população mundial. Em se tratando de um vírus de alta transmissibilidade, verificou-se a desimportância das fronteiras territoriais, exigindo das lideranças políticas e econômicas a assunção de posturas e medidas voltadas à toda a humanidade.

Dessa forma, a remoção de publicações contrárias às recomendações exaradas pela Organização Mundial da Saúde por parte das plataformas digitais encontra respaldo no artigo 197 da Constituição Federal, que consagra a relevância pública das ações de saúde e as atribuem até mesmo às pessoas jurídicas de direito privado.

Todavia, importante ressaltar que justamente por se tratarem de empresas privadas, cujos usuários estão vinculados a contratos que englobam termos de uso, as plataformas digitais estão aptas a remover qualquer material que vá de encontro às suas políticas de uso.

Dessa forma, uma vez que vinculados às previsões insertas nos termos de utilização, que tratam-se de verdadeiras cláusulas gerais a respeito dos serviços disponibilizados pelas ferramentas, seu descumprimento, sem dúvidas, pode acarretar na exclusão de conteúdos. Nessas situações, como dito, referida medida visa evitar qualquer conduta posterior à descoberta destes materiais infringentes, como sua reinserção na internet ou seu compartilhamento.

As chamadas “fake news”, em verdade, vêm sendo combatidas pelas grandes plataformas há algum tempo, tanto é que a empresa Google criou um selo de checagem – em forma de aviso em texto – nas notícias para ajudar os usuários na identificação das informações apuradas, o qual se encontra disponível para uso desde 2016 nos Estados Unidos, o que representa o claro intuito no combate à disseminação das falsas notícias em sites e portais na internet.

Logo, uma vez que as redes sociais desempenham, hoje, papel central na propagação de informações, o delicado momento impõe certo controle sobre aquilo que é disseminado. Ora, se determinada publicação possui o condão de influenciar diretamente no comportamento da população frente à pandemia e às medidas necessárias ao seu controle, certamente que a propagação de conteúdos que contrariem as diretrizes oficiais se mostra potencialmente lesiva, até porque a adoção de determinadas ações representa um risco a toda a comunidade e não a um indivíduo específico.

Portanto, além das contribuições financeiras já oferecidas pelas grandes empresas de tecnologia (5), destaca-se que se mostram extremamente necessárias decisões mais repressivas a conteúdos maliciosos e prejudiciais, na medida em que é válido todo e qualquer esforço para que os usuários sejam direcionados a publicações confiáveis, de modo a reduzir a disseminação de materiais duvidosos e a desinformação.

A adoção de tais providências, obviamente, possui o escopo de incentivar o movimento de conter o avanço do vírus ao redor do globo por todas as frentes, o qual decerto somente poderá ser feito através de fomento à informação – correta – dos usuários. Assim, o que se verifica não é uma restrição à liberdade de expressão, mas uma importante e bem vinda contribuição de empresas privadas neste contexto de pandemia.

