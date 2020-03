Coronavírus e a oportunidade de inovar em EAD e telepresença

LEIA TAMBÉM > Código de Defesa do Consumidor protege quem desiste de viajar por surto do coronavírus

Festival SXSW, Mobile World Congress, Feira do Livro de Londres, Maratona de Paris, Conferência anual de desenvolvedores do Facebook e o Salão do Automóvel de Genebra. A lista de grandes eventos que foram cancelados ou adiados por causa da COVID-19, mais conhecida como novo Coronavírus, só aumenta.

Na Itália todos os eventos esportivos serão realizados sem público pelo menos até o mês de abril. Dubai também pediu que tudo relacionado a esporte seja cancelado até o fim de março.

No caso do Salão do Automóvel de Genebra, uma das grandes vitrines mundiais quando o assunto são lançamentos, o cancelamento foi feito poucos dias antes de sua realização. E as gigantes do automobilismo, que finalizavam seus estandes quando a notícia foi divulgada, precisaram ‘dar seus pulos’.

A solução encontrada pela FIAT, Kia, Audi, Honda e Porsche, entre outras, foi apresentar suas novidades à imprensa especializada e público em geral em vídeos diretamente do evento vazio – ou por meio de comunicados. Mesmo sem querer, foi o primeiro salão virtual da história.

A ordem do dia em diversos países do mundo é evitar grandes aglomerações de pessoas – chegando ao ponto de pedir que só se saia de casa em extrema necessidade ou em horários específicos.

O efeito é em cascata, com escolas e universidades mundo afora cancelando suas aulas e empresas deixando de funcionar.

Já faz algum tempo que falo sobre a utilização de tecnologias inovadoras para trabalhar, participar de reuniões e aprender remotamente. E neste período crítico que vivemos países como a China e escolas americanas estão utilizando ferramentas de educação a distância para garantir que os alunos não fiquem sem estudar e percam o ano letivo.

As empresas que disponibilizam ferramentas de videoconferência também estão se mobilizando.

A Cisco agora permite reuniões de duração ilimitada para até 100 participantes na versão gratuita do Webex. E Microsoft está concedendo licenças gratuitas de uma versão mais robusta do Microsoft Teams. Já na China o Zoom, plataforma que tem ganho grande destaque nos últimos tempos, elevou para 40 minutos o limite para reuniões gratuitas.

Hoje é uma abordagem cautelosa da disseminação do coronavírus e o que isso pode significar para colaboradores e parceiros. Porém também representa uma oportunidade interessante para a utilização de computação imersiva com as realidades virtual e aumentada (RV e RA, respectivamente).

Imagine que o motor elétrico do lançamento do FIAT 500 poderia ser mostrado em detalhes com VR e VA, como também a sensação de liberdade e velocidade de um test drive virtual das novas Mercedes-Benz.

Os fornecedores de tecnologias ligadas à telepresença esperam que o aumento no uso continue mesmo após o fim da epidemia e a volta da ‘vida normal’. E é o que eu penso também: com essa preocupação e o aumento do uso de ferramentas de colaboração, o efeito será duradouro.

Pense nos benefícios!

A característica que mais chama a atenção é a redução de custos. É muito mais econômico fazer um evento, curso ou conferência online do que reunir uma grande quantidade de pessoas pessoalmente e ter que gastar com infraestrutura, alimentação e deslocamento, entre tantos outros custos.

Há também na redução da pegada de carbono, maior agilidade na transmissão de conhecimentos e o conforto de poder participar de um compromisso a partir de qualquer lugar.

Será uma verdadeira mudança de mindset rumo a um mundo digital. É a oportunidade de massificar de uma vez a utilização de ferramentas de EAD, telepresença realidade virtual e aumentada!

*Luiz Alexandre Castanha é especialista em Gestão de Conhecimento e Tecnologias Educacionais