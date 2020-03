Coronavírus: Arquitetos e urbanistas pedem derrubada do teto de gastos, anistia e justiça fiscal Instituto de Arquitetos do Brasil, que já havia pedido a suspensão por tempo indeterminado do cumprimento de mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais, volta a cobrar 'esforços' dos três Poderes contra a pandemia