Coronavírus: a reação do mercado de construção civil ante a pandemia

Contudo, enxergo o mercado de forma otimista pois vejo que há um esforço coletivo para que a roda continue girando. Mais lenta, é verdade, mas o ritmo de recuperação já é notável. A incerteza do que nos aguarda ainda em 2020 é grande, mas, apesar da cautela dos players envolvidos, não se deixou de investir nesta área.

Com isso, as vendas continuaram aquecidas, embora, com uma redução do orçamento previsto inicialmente para o período. Entretanto, apesar da contenção, mantivemos um crescimento acima do obtido no mesmo período de 2019 no setor, muito impulsionado pelos resultados do e-commerce: seja de grandes redes acostumadas a este formato quanto dos pequenos negócios que rapidamente a ele se adaptaram.

É preciso reconhecer que o impacto é mundial. Economias sólidas, como da Itália, também sentiram as dificuldades por causa do vírus. Os brasileiros ainda vão demorar para se recuperar e voltar à normalidade após o Covid-19. Por isso, é importante valorizar pequenos detalhes que podem ser indícios de dias mais tranquilos no futuro.

Olhando para o cenário nacional, observamos uma queda no número de lançamentos de imóveis, mas, por outro lado, as construções em andamento se mantiveram ativas, ainda que com redução de pessoal e de tempo trabalhado. Foi possível perceber, no entanto, um aumento no mercado de pequenas reformas, pois, passando mais tempo em casa, as pessoas começaram a conviver com obras que precisavam ser feitas há algum tempo ou que se fizeram necessárias a partir da utilização acima do normal.

A crise e as dificuldades já são realidade para os empresários brasileiros e mundiais. Mas vejo atitudes como a manutenção das atividades e o corte nas taxas de juros como mostras de que o mercado pode reagir positivamente a este novo momento.

*Rogério Sortino é CEO no Brasil da multinacional italiana Kerakoll, voltada a itens de construção civil com o selo GreenBuilding de baixo impacto ambiental.