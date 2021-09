COP-26 pode garantir um cenário melhor para a humanidade

… o homem, filho do tempo, reparte com o mesmo a sua ciência ou sua ignorância; do presente sabe pouco, do passado menos e do futuro nada. – “História do Futuro”, Padre Antônio Vieira

É preciso refletir sobre as tendências inerciais que impulsionam o curso civilizatório, considerando as atuais constatações científicas que apontam riscos em diferentes cenários frente ao aquecimento global, que vão desde a perda de qualidade de vida até a própria sobrevivência da espécie humana.

Relatório recente do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), divulgado em agosto, traz dados alarmantes e demonstra a urgência na redução das emissões de Gases Efeito Estufa (GEE). Segundo Alok Sharma, representante do Reino Unido que está liderando a COP26, a cúpula do clima que será sediada em novembro deste ano em Glasgow, “este é o momento! É o mais forte aviso sobre como o comportamento humano está acelerando o aquecimento global de forma alarmante”.

Segundo os cientistas do IPCC, os eventos climáticos que vêm sendo registrados na Europa, na América do Norte e na África são uma amostra do que está por vir, e o extrapolamento do aquecimento global em 1,5 grau Celsius previsto a partir de 2030 levaria a humanidade aos limites da segurança, às portas de uma verdadeira catástrofe.

Se perguntássemos a um cidadão do século XIX qual seu prognóstico para o século XX, certamente não haveria a percepção de um cenário tão conflituoso, como duas guerras mundiais, sendo a segunda encerrada com devastações atômicas. Nem se imaginaria uma guerra fria respaldada em equilíbrio de forças baseada na capacidade de destruição massiva por arsenais nucleares. Mas as raízes da era industrial e da insustentabilidade já estavam sedimentadas.

Emergindo de uma metade conflituosa do século XX, classificada por Henry Barraud (famoso compositor francês) como o “século da barbárie armada da tecnologia”, a humanidade, com maior capacidade tecnológica, seguiu por uma rota de maior produção e abundância, excetuando-se os países que continuavam na pobreza, por vezes extrema, como pode ser observado na Ásia e na África.

A partir da metade do século XX, uma maré econômica favorável desencadeou um efeito reconhecido por economistas como o de “sustentar todos os barcos”. A humanidade prosseguiu ingressando em um período de consumismo exacerbado, a ponto de as atividades humanas afetarem as condições vitais do planeta.

O metabolismo civilizatório crescente, intenso e contínuo, começou a intoxicar a atmosfera planetária e esgotar ecossistemas essenciais. Os impactos, que antes eram localizados, atingiram dimensão global e então mergulhamos, quase sem perceber, na era do Antropoceno.

O que a ciência está prognosticando agora é que estamos em um período que consiste em uma pequena janela de oportunidade, na qual ainda é possível reagir para não tornarmos a crise ambiental planetária algo pior. O mundo está às portas da COP26 que ocorrerá em novembro em Glasgow, no Reino Unido. Neste espaço privilegiado encontram-se sentinelas avançadas da humanidade, que fizeram ecoar recentemente os resultados do AR6, o 6º relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC).

Será preciso prestar atenção a essas vozes e seu prognóstico, que desenha com precisão possíveis cenários que dependerão de nossas decisões. Para não colhermos desertos, sede, fome, incêndios e tempestades, é hora de repartir com o nosso tempo a ciência, pois conhecemos o passado e as tendências civilizatórios são mensuráveis.

Tomando por base o início da era industrial, o Brasil deverá atingir uma temperatura média de mais 2ºC no ano de 2030, ampliando extraordinariamente, em 39 vezes mais, a possibilidade de secas e crises hídricas.

O enfrentamento deste cenário exige o corte das emissões, a manutenção dos ecossistemas e sua recuperação, um modo de vida mais adequado aos limites do planeta, políticas integradas e transetoriais com ampla participação social, departamentos ambientais eficazes e com capacidade de inserção política e de interlocução, catalisando o comprometimento responsável de todas as instituições, dos três poderes à economia e à sociedade civil.

*Carlos Bocuhy é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam)