COP 26: o necessário fomento aos combustíveis de fontes renováveis

O mundo chega à COP 26 – a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima – com poucos avanços desde a reunião do grupo em 2015, quando mais de 190 países assinaram o Acordo de Paris, ao término da COP 21, para limitar o aumento das temperaturas globais em 1,5 ºC, em relação à era pré-industrial.

Leia Também Nada mais urgente do que o clima

Há, por conta do imobilismo refletido nos últimos seis anos, uma forte expectativa de que, desta vez, os países participantes da conferência levem para Glasgow, na Escócia, mais do que promessas vãs. Os líderes mundiais, agora, estão sendo fortemente pressionados a apresentar ações mais efetivas e claras de como pretendem manter viva a meta de 1,5ºC – algo intimamente ligado a outro ponto crucial das discussões na conferência, a questão da redução da dependência mundial dos combustíveis fósseis, que ainda encontra resistência entre os países produtores.

Ampliar a base da geração energética para o uso de energia de fontes renováveis é urgente. Mas, infelizmente, ainda não é viável concentrar esforços na energia elétrica como principal alternativa, como parecem querer fazer os países desenvolvidos. E isso por dois motivos óbvios: como se não bastasse a vulnerabilidade do nosso país no que diz respeito à produção vinda das hidrelétricas, sujeita às cada vez mais costumeiras crises hídricas como está que agora que nos assola, os carros híbridos, por enquanto, são uma realidade cara e apenas para a elite. O discurso da sustentabilidade há que levar em conta os fatores sociais, econômicos e culturais para qualquer transição para um modelo ideal.

No Brasil, ainda é falácia afirmar que a energia elétrica é uma energia limpa, já que, por enquanto, sua produção por aqui é extremamente dependente das hidrelétricas, altamente impactantes ao meio ambiente. A energia eólica – realidade ainda mal explorada no país – e a energia solar, que parece se consolidar como a próxima oportunidade, hoje sofrem constantes ataques dos distribuidores dependentes das hidrelétricas.

Precisamos de um modelo de transição entre o terror fóssil e o ideal elétrico/solar/eólico, pelo menos no curto prazo. É o biocombustível de fontes renováveis que precisamos fomentar.

Olhando por este prisma, o Brasil, embora com a imagem arranhada graças ao descaso demonstrado pelo governo Bolsonaro com a questão ambiental, tem a chance de marcar pontos valiosos na COP 26. Para tanto, devemos focar nosso discurso na importância e produtividade do etanol brasileiro como fonte energética alternativa ao petróleo – e, acima de tudo, darmos o exemplo de como podemos fazer isso internamente. Ainda que , o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, já tenha sinalizado de forma positiva, garantindo aos produtores de cana que promoverá o combustível nacional durante o encontro, é importante que o assunto seja levado com o cuidado e responsabilidade exigidos .

O Estado de São Paulo é o maior produtor mundial de etanol de cana-de-açúcar, contribuindo para que o Brasil seja o segundo maior produtor de etanol do mundo, atrás dos Estados Unidos. A nosso favor, temos a melhor tecnologia para extrair o combustível da cana de açúcar, com muito mais eficiência em relação ao etanol americano, cuja produção é baseada no milho.

Pesa contra nós o fato de a fabricação do etanol ainda estar muito centralizada no noroeste paulista, o que limita sua produção e sobrecarrega o meio ambiente – e devemos levar em conta que o Estado de São Paulo tem sido foco de vários eventos climáticos extremos como as recentes tempestades de areia, fruto da monocultura.

Para que o Brasil diminua sua dependência dos combustíveis fósseis e explore melhor o etanol, atuando, inclusive, como um player forte no mercado internacional, é necessário, portanto, que o país se foque na exportação dessa tecnologia e busque descentralizar internamente a produção, com São Paulo transferindo a tecnologia de produtividade de lavoura e destilação para outras regiões brasileiras. E, nesse sentido, temos o principal: o conhecimento tecnológico. Basta apenas fazê-lo espalhar-se pelos outros estados, como os do Nordeste, por exemplo.

Nossa tecnologia paulista é de ponta e a melhor do planeta para uma transição economicamente viável e socialmente justa. Por isso, esta Conferência do Clima é, sem sombra de dúvida, a melhor oportunidade para colocarmos o assunto na mesa. Resta saber se faremos isso de forma responsável e ambientalmente correta.

*Mariana Lacerda é advogada e gestora pública, além de porta-voz (presidente) da Rede Sustentabilidade no Estado de São Paulo