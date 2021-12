Conviver com a esclerose múltipla: um desafio possível

A esclerose múltipla é uma doença autoimune que tem origem no sistema nervoso central, que determina o comprometimento de vários sistemas (visual, sensitivo, motor, coordenação) devido ao acometimento da bainha de mielina, estrutura que envolve os neurônios no sistema nervoso central.

Essa condição acomete principalmente jovens e adultos, entre os 20 e os 40 anos de idade, e é mais comum em mulheres – a incidência atinge até três mulheres para cada homem.

Isso significa uma prevalência em mulheres que estão em uma idade plenamente ativa em termos socioeconômicos, e a doença chega causando um grande impacto, não só em suas vidas, mas também em suas famílias e círculo social. Estima-se que entre 35% e 50% dos pacientes com esclerose múltipla sofram de depressão e ansiedade, além de sintomas debilitantes como dificuldade para caminhar, problemas de visão, no controle da bexiga e até mesmo projetos de equilíbrio e aprendizado.

Pela variedade dos sintomas, o diagnóstico demora a chegar, o que requer um sistema de saúde mais bem preparado para abarcar esses pacientes que, muitas vezes, recebem o diagnóstico já em fases avançadas.

Nos últimos anos, observamos um avanço significativo nas terapias disponíveis para tratar a doença, levando em conta todas as particularidades que acompanham as diferentes fases da esclerose múltipla. São novas perspectivas que chegam com o potencial de mudar a dura realidade vivida pelo portador de esclerose múltipla no Brasil e no mundo.

Entretanto, para que tais terapias estejam acessíveis a todos os pacientes, sejam eles dos planos de saúde ou dependentes do Sistema Único de Saúde, é necessário um olhar multiprofissional e abrangente que leve em conta todas as necessidades não atendidas desses pacientes, que têm o direito de usufruir plenamente de sua cidadania e o direito à qualidade de vida com a doença.

Além dos desafios para o acesso, há estigmas enraizados no universo da doença e que necessitam ser combatidos para garantir os direitos desses pacientes. Quando o assunto é mercado de trabalho, esses pacientes vivem em uma espécie de limbo: embora sejam classificados como PCDs pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, pacientes que apresentam sequelas da doença estão em desvantagem em processos seletivos.

Ainda há um longo caminho para que pacientes portadores de esclerose múltipla sejam tratados de forma igualitária pelos diversos setores da sociedade. O combate a todo estigma e preconceito associado à doença é urgente para que esses milhares de brasileiros vivam mais e melhor. Para isso, é necessário um forte compromisso social em prol de garantir acesso ao tratamento certo ao paciente certo.

*Ana Claudia Piccolo é médica neurologista, professora de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) e Faculdade Santa Marcelina (FASM) e coordenadora do Ambulatório de Doenças Desmielinizantes do Hospital Santa Marcelina