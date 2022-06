No grampo da PF, Milton Ribeiro diz à filha que recebeu ligação de Bolsonaro: ‘Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa’ Ex-ministro da Educação foi alvo da Operação Acesso Pago, que investiga o gabinete paralelo de pastores no MEC; Procuradoria da República no Distrito Federal acusou 'possível interferência' do presidente