Controladoria mantém canal de denúncias de fraudes no maior porto do país CGU participa da força-tarefa com Polícia Federal e Procuradoria que, nesta quinta, 22, na Operação Círculo Vicioso, prendeu 19 investigados, entre eles o ex-deputado Marcelo Squassoni por suposta ligação com fraudes e desvios de R$ 100 mi no porto de Santos