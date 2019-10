Controladoria investiga KPMG em patrocínio de projetos culturais

A Controladoria-Geral da União abriu processo administrativo de responsabilização (PAR) para investigar a KPMG Auditores Independentes, .

O procedimento, aberto nesta terça, 8, será conduzido pela Corregedoria-Geral da União (CRG).

A empresa é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços profissionais de auditoria, impostos e consultoria.

O processo investigará supostas fraudes, entre 2012 e 2014, em patrocínio relacionado ao Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com captação de recursos por meio da Lei Rouanet (nº 8.313/1991), relativamente aos projetos ‘Sons e Poesia ao Vento’, ‘Fazendas Históricas e Culinária Caipira’, ‘O Fogo e o Homem’ e ‘Poesia, Cultura e Água nas Paisagens Brasileiras’.

O valor do patrocínio, usado como referência para o cálculo do benefício fiscal, foi de aproximadamente R$ 600 mil.

Se confirmados os ilícitos, a empresa estará sujeita à cobrança da multa prevista na Lei Rouanet (nº 8.313/1991), no valor do dobro da vantagem recebida indevidamente; à cobrança da multa prevista na Lei Anticorrupção (nº 12.846/2013); à publicação extraordinária da respectiva decisão condenatória; ainda, ao impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública – declaração de inidoneidade.

Segundo a Controladoria, as irregularidades também foram apuradas no âmbito da Operação Boca Livre, deflagrada pela Polícia Federal e pela CGU em 2016, que teve por objetivo ‘desmontar esquema de fraudes de projetos culturais propostos junto ao então Ministério da Cultura (MinC), fomentados pela Lei Rouanet, no período de 2002 a 2014’.

COM A PALAVRA, KPMG

A reportagem busca contato com a assessoria da KPMG. O espaço está aberto para manifestação.