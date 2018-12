Controladoria-Geral da União lança robô Cida para captar denúncias nas redes sociais

A Controladoria-Geral da União lança nesta terça-feira, 4, a robô Cida, que receberá denúncias, sugestões, solicitações, reclamações ou pedidos de simplificação pelo Facebook. O nome vem de Chartbot Interativo de Atendimento Cidadão.

Segundo a CGU, a ferramenta vai utilizar inteligência artifical para simular um ser humano no diálogo com usuários. Após receber a solicitação, a Cida irá vasculhar o banco de dados da pasta para fornecer a resposta adequada.

Cida também será capaz de auxiliar o usuário no protocolo de manifestações no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal.