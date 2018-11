Controladoria e PF atacam desvios e conluio de empreiteiras com prefeitos no Cariri Operação Bricolagem cumpre 15 mandados de buscas em municípios cearenses e descobre movimentação financeira anormal de valores milionários em nome dos investigados, além de pagamentos pela prestação de serviços que não se realizaram, com uso de verbas do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE)