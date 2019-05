Controladoria abre investigação sobre acordo milionário da Telefônica nos EUA CGU notificou empresa responsável pela gestão da Vivo de procedimento sobre multa superior a US$ 4 milhões com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) relacionado a hospedagens e distribuição de ingressos a quase 100 parlamentares e autoridades brasileiras para a Copa das Confederações/2013 e a Copa do Mundo/2014