Contrato em blocos

O conceito de smart contract como contrato auto exequível permeia discussões em alguns escritórios, um número relevante de faculdades e dezenas (se não centenas) de grupos e comunidades em plataformas como WhatsApp e o Telegram. O assunto também é pauta em eventos nacionais (1) e internacionais (2), e do próprio governo brasileiro (3). Inegável, pois, a relevância do tema. Instigante, também, pensar sobre as profundas transformações que os smart contracts vão trazer aos indivíduos, negócios, serviços jurídicos e, por consequência, à prestação jurisdicional.

Muito além do hype

Nick Szabo, jurista e cientista da computação, pioneiro em criptomoedas, cunhou o conceito de smart contract em 1994. No trabalho intitulado Smart Contracts (4), ou Contratos Inteligentes em tradução livre, estabelece que o smart contract seria um protocolo de transação computadorizado, para o objetivo de adimplir obrigações contratuais reduzindo a necessidade de intermediários de confiança além de possíveis inadimplências ou problemas relacionados, sejam acidentais ou maliciosos.

Um exemplo famoso de Szabo compara os smart contracts a uma máquina de vendas (àquelas de refrigerante e lanches rápidos). De forma extremamente simples, a ideia seria transpor a simplicidade da execução deste simples contrato de compra e venda. Uma vez que o sujeito insere na máquina ou sistema a contrapartida (dado ou dinheiro), recebe de imediato, e sem a necessidade de qualquer intermediário, determinado produto que escolheu.

Em estudo datado de 1997, intitulado “Formalizing and Securing Relationships on Public Networks” ou Formalizando e Assegurando Relações em Redes Públicas em tradução livre, Szabo ratifica, e de forma pormenorizada, o objetivo de assegurar a confiança nas relações em rede através dos smart contracts, afirmando que estes derivam de princípios legais, teoria econômica e de protocolos seguros e confiáveis (5). Smart contracts, para além de contratos auto exequíveis, podem ser entendidos como programação – ou lógica computacional – que opera em um Blockchain e executa ações pré-determinadas de acordo com gatilhos contratuais.

O bloco que alicerça o novo direito

Como sabemos, o paper do Satoshi sobre o Blockchain surge em meio a um cenário de crise econômica mundial, bolhas imobiliárias e falência de bancos (6). A confiança na economia, nas instituições – e por que não dos indivíduos entre si – está extremamente abalada. O Blockchain, tecnologia mais conhecida por suportar o Bitcoin e outras criptomoedas, além de ser o assunto mais cobiçado do mundo tecnológico do momento, surge como uma promessa de um futuro mais confiável e transparente uma vez que funciona como um livro-razão distribuído que registra todas as transações ocorridas em sua rede.

Alguns pontos notáveis da tecnologia incluem:

(i) conceito de banco de dados distribuído: apesar de das informações (ou blocos) não estarem em nenhum servidor, todo usuário (ou node) tem acesso a fotografia completa das informações registradas. Os nodes participam na administração do Blockchain através dos mecanismos de consenso — que variam entre os Blockchains e consubstanciam quesito central da segurança.

(ii) imutabilidade ou impossibilidade de falsificação: conceito está relacionado ao fato de que cada nova informação (ou bloco) é associado ao bloco anterior de forma verificável, o que gera uma ordem única distribuída através de todos os usuários da rede – garantindo, portanto, inviolabilidade.

(iii) Criptografia: do grego “kryptós” escondido” e “graphein” escrita, é a ciência que transforma informações em números e letras ininteligíveis para aqueles que não possuem a chamada “chave”, ou fórmula, para leitura da mensagem.

Juntos, esses três pilares – ainda que questionáveis — alimentam diversas especulações sobre como a tecnologia pode ser utilizada para além das criptomoedas – inclusive, por consectário lógico, como meio de facilitar e acelerar obrigações de pagamento em contratos que importem nesse tipo de obrigação. A arquitetura do Blockchain do Ethereum faz com que esta seja a rede mais difundida para fins de smart contracts, ainda que Crypti, Ripple, Mastercoin sejam exemplos de outros Blockchains que suportam smart contracts.

E quem faz um Smart Contract?

Os smart contracts, ainda que escritos em linguagem de programação, refletem as informações – e especialmente as obrigações e condições — previstas em contratos tradicionais, lastreado em uma lógica if/then, ou se/então em tradução livre. Em hipótese: se a condição x for adimplida (e.g. confirmação de transferência em Ether para pagamento de aluguel no Airbnb), então a consequência y (e.g. liberação de senha para fechadura digital do apartamento) será executada de forma automática.

Da mesma forma, no caso de o pagamento ser incompleto ou inexistente, ou não satisfeitas determinadas condições de renovação, o smart contract acionaria a resposta correspondente, avençada pelas partes. A lógica pode ser replicada para uma miríade de hipóteses e contextos legais, de forma integrada ou não a outras tecnologias e sistemas.

Em linha com o exposto acima, os smart contracts indicam ser uma renovação no campo dos negócios, que ante sua natureza trazem implicações e questões inovadoras ao mundo jurídico. A tecnologia inicia um processo de impacto às relações negociais e transacionais, e é certo que litígios serão originados por questões técnicas ora alheias ao cotidiano dos advogados mais experientes. No Brasil e no mundo instituições se preparam para fornecer aos estudantes de direito e profissionais o novo conjunto de habilidades necessárias para tratar diretamente com as novas tecnologias. Cursos de graduação, pós, LL.M e de menor duração oferecem uma variedade de disciplinas como programação para advogados e design thinking, além de outros temas relacionados ao mundo cibernético como cyber crimes, que abrem um novo leque de opções para a atuação dos jovens profissionais, e também para àqueles que buscam atualizar suas práticas.

*Renato Opice Blum é economista e advogado de direito digital. Professor e coordenador do curso de proteção de dados e direito digital do Insper; Camila Rioja Arantes é advogada e Head de Legal Tech em Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados

