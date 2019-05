Contracheque de R$ 92 mil inclui ‘abono permanência atrasado’, diz fiscal de Rendas de SP

O agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo Roberto Helou informou que R$ 85.943,91 de um total de R$ 92 mil líquidos que ele recebeu em março correspondem ao ‘Abono Permanência relativo a 26 meses, pago pela Secretaria da Fazenda de forma atrasada’.

No Portal da Transparência o valor é apresentado na seção ‘Abono Permanência e outras Indenizações’.

Em nota, a Secretaria da Fazenda explicou como funciona o reembolso previdenciário.

“De acordo com a Emenda à Constituição Federal nº 41/2003, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória” disse a Fazenda.

A Secretaria destacou ainda que os valores serão recebidos de maneira retroativa em um único mês, dependendo do período entre a solicitação do servidor publico e o deferimento do abono.

Roberto Helou informou que tem 35 anos na Secretaria da Fazenda e mais de 40 anos de contribuição previdenciária. Ele indicou que o abono é ‘uma forma de o Estado manter um funcionário qualificado trabalhando pelo valor equivalente a 11% do salário dele’.

Helou destacou que ‘uma pendência’ em seu prontuário foi solucionada e acarretou o pagamento dos abonos retroativos.

O fiscal anotou ainda que seu holerite ‘é limitado ao salário de R$ 23.048,59 do governador de Sao Paulo, João Dória, e que quando o valor ultrapassa esse teto, o redutor salarial é aplicado’.

Helou disse que ‘os valores líquidos que recebe atualmente e os de cinco ou oito anos atrás são semelhantes’.

No último dia 16, o deputado estadual Arthur do Val (DEM) destacou os salários da categoria, em especial os de Helou, durante sessão da Assembleia Legislativa que discutiria a possibilidade de os fiscais da Fazenda ganharem ‘verbas indenizatórias por atividades extraordinárias’.

Em pronunciamento na Casa Legislativa, a deputada Marina Helou (Rede), filha do fiscal de Rendas, respondeu a Arthur do Val. A manifestação foi publicada nas redes sociais da parlamentar.

Ela se posicionou contra o PLC 04, de 2019, enviado à Assembleia pelo governo do Estado, que determina que a Participação nos Resultados a qual os fiscais tem direito seja paga mensalmente.

No vídeo, Marina aborda o valor líquido que seu pai recebeu em um mês específico, e diz que foi atacada nas redes sociais por causa das alegações de Arthur.