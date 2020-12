Contra privilégios e regalias de servidores, ex-governadores e até dependentes, Aras já foi ao Supremo com 104 ações de controle de constitucionalidade Balanço divulgado pela Procuradoria-Geral da República nesta quarta feira, 30, indica uma ofensiva do chefe do Ministério Público Federal contra benefícios indevidos perpetuados em administrações públicas por quase todo o País