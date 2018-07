Continuidade de inquéritos respeita a sociedade, diz Cármen Lúcia Ao prorrogar dois inquéritos abertos com base nas delações da Odebrecht envolvendo os senadores emedebistas Romero Jucá (RR) e Valdir Raupp (RO), ministra presidente do Supremo assinala que 'o princípio constitucional da razoável duração do processo impõe-se em benefício da continuidade da ação em respeito ao direito à sociedade'