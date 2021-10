Conteúdos originais: uma nova propriedade no futebol

Conteúdos Originais são aqueles que geralmente duram mais de 10 minutos, são nativos em plataformas on-demand e não são ao vivo. Nos esportes se apresentam como uma tendência ainda pouco explorada pelo mercado brasileiro. Tanto pelo lado do audiovisual, quanto pelas entidades esportivas e atletas, que ainda vêm este segmento como uma questão de oportunidade e não de desenvolvimento estratégico. Como você vai estar presente em 2022? E em 2025, quando o negócio estiver bem maior?

O consumo de plataformas de conteúdo em streaming cresceu vertiginosamente em todo o mundo ao longo da quarentena. De acordo com o Gauge Report, da Nielsen, o consumo de vídeo nessas plataformas aumentou 21% apenas no primeiro semestre de 2021 – um número impressionante considerando o aumento que já havia sido observado ao longo de 2020. O Netflix, por exemplo, conquistou novos 1,5 milhão de assinantes no segundo semestre, sendo que no mesmo período de 2020, início da pandemia, foram 10 milhões de novos clientes. No rastro da líder, os principais grupos de mídia e comunicação do planeta estão lançando suas plataformas próprias no mercado, aumentando a competitividade e a demanda por conteúdo original. A recente aquisição da HBO Max, da Warner Media, pela Discovery, mostra o apetite dos gigantes por um lugar de liderança neste segmento.

Diante de uma geração de consumidores habituados a assistir conteúdos na hora e local em que quiser, o formato “ao vivo” do esporte ganha um companheiro para suprir a demanda. Além disso, os altos custos dos direitos de transmissões ao vivo – mais difíceis de serem negociados globalmente do que conteúdos originais – e o crescimento da presença dos grandes atletas como marcas maiores do que seus próprios times mudam o cenário do mercado. Conteúdos originais ainda adicionam valor em uma cauda longa de receitas, que não se expira quando o evento acaba. Não à toa a Netflix já anunciou o investimento de US$ 17bi em novos conteúdos originais para 2022 e a HBO Max promete mais, US$ 20 bi.

No Brasil há uma escassez ainda maior desse tipo de produto disponível no catálogo das principais plataformas, o que deve acelerar a demanda de aquisição e desenvolvimento. Temos um histórico de consumo de esporte baseado em jogos ao vivo e jornalismo promocional, aquele feito especificamente para promover a competição que a emissora transmitia. Esporte como entretenimento é coisa nova e urgente.

Neste novo contexto, entidades esportivas e clubes serão chamados a administrarem sua imagem nesta plataforma de maneira mais complexa do que autorizar a produção de produtos por terceiros, em troca de algum benefício pontual. Poucos são os clubes no Brasil que contam com profissionais especializados em direitos de transmissão, mesmo essa sendo a maior fonte de receita deles. Os conteúdos originais também requerem conhecimentos específicos para avançarem e a gestão estratégica desses ativos, sabendo criar valor com produtos qualificados, desenvolver narrativas cruzadas com outras entidades, em vez da vulgarização da marca em dezenas de frentes, é algo vital para o sucesso. Tem sido assim que as principais franquias e clubes do mundo fazem, enquanto o assunto ainda não avançou muito por aqui. Há uma nova propriedade surgindo e estar ao lado dos parceiros certos gerará mais negócios e receitas.

*Bruno Maia, CEO da Feel The Match e especialista em inovação e novos negócios na indústria do esporte