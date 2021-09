Contagem em dobro da pena em razão das condições degradantes da prisão

Com fundamento em Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos atinente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Rio de Janeiro, e em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (RHC 136961), alguns tribunais e magistrados têm determinado a contagem em dobro de cada dia de prisão para condenados que se encontrem sob condições desumanas.

Do voto do DD Relator, constou que:

“Conforme se extrai dos trechos transcritos, a controvérsia se cinge ao termo inicial de efetividade da já mencionada a Resolução da Corte IDH, de 22 de novembro de 2018, no que concerne ao item 4, onde se determinou que se computasse “em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente resolução.

(…)

As sentenças emitidas pela Corte IDH, por sua vez, têm eficácia vinculante aos Estados que sejam partes processuais, não havendo meios de impugnação apto a revisar a decisão exarada. Em caso de descumprimento da sentença, a Corte poderá submetê-la à análise da Assembleia Geral da Organização, com o fim de emitir recomendações para que as exigências sejam cumpridas e ocorra a consequente reparação dos danos e cessação das violações dos direitos humanos”.

Não defendo de maneira nenhuma que qualquer sentenciado seja tratado de forma desumana ou degradante nas prisões, mas, da mesma forma, não posso concordar que sob esse pretexto presos sejam colocados em liberdade sem que ainda estejam em condições de retornar ao convívio social, pondo em risco ou mesmo ferindo os direitos humanos dos membros da sociedade ordeira.

Não desconheço que a Constituição Federal veda expressamente as penas cruéis e que diplomas internacionais são no mesmo sentido.

Contudo, direitos por direitos, devem prevalecer os dos honestos e não dos marginais, que foram presos por cometerem crimes graves ou por teimarem em delinquir. Só assim para ser preso no Brasil em razão da legislação extremamente leniente com os criminosos. A sociedade também tem o direito à segurança para preservação de bens jurídicos constitucionalmente previstos de suma importância, como a vida, saúde, tranquilidade, propriedade, dentre vários outros.

Será que não bastam os marginais que já se encontram soltos e não foram localizados ou identificados e ainda a sociedade terá de arcar com o descaso e negligência estatal em não tratar adequadamente o problema da superpopulação carcerária e o estado catastrófico de algumas unidades prisionais?

O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. A quantidade de homicídios nos últimos anos supera em muito a de mortos em países que estão em guerra interna. Além disso, o tráfico de drogas corre livre, leve o solto. Assaltos a bancos em cidades do interior de São Paulo e de outras cidades do Brasil com o emprego de táticas de guerrilha e armamento pesado, explosivos e drones têm se tornado constantes. Isso sem falar nos pequenos crimes, como furtos de celulares e automóveis, estelionatos e falsidades que trazem forte tormento e prejuízo para a população.

E, ainda assim, prejudica-se milhões de pessoas para que algumas que cometeram crimes, a maioria graves, sejam beneficiadas com a contagem em dobro de suas penas, se já não bastasse a quantidade enorme de benefícios que podem reduzir sensivelmente o tempo de permanência na prisão (remição, comutação, progressão de regime, livramento condicional e indulto) de forma a constituir em punição inadequada e insuficiente.

Quando o direito penal é ineficaz, não alcançando algumas pessoas pelos mais variados motivos ou as punindo de forma muito branda, desproporcional à gravidade do crime cometido, faz com que o sistema se desestabilize e as pessoas percam a confiança nele, além de os marginais sentirem-se à vontade para cometer os mais variados delitos por contarem com a impunidade, seja por sua não identificação ou mesmo, caso processados e condenados, pela punição pífia de modo a não lhes desencorajar.

A finalidade do direito penal moderno é a aplicação de uma sanção, que não existe por si mesma. Ela deve possuir uma finalidade sem o que é ineficiente e despropositada.

A pena, por sua própria natureza, é retributiva, uma vez que impõe algum tipo de expiação para aquele que a cumpre, mas sempre dentro dos limites da legalidade. Também se busca a justiça com a aplicação da reprimenda. Passa-se à sociedade a notícia e a impressão de que houve a correta aplicação da lei e a justiça foi feita no caso concreto. É um efeito muito mais psicológico e simbólico do que efetivo, mas que pode trazer pacificação social.

Também é finalidade da pena a prevenção geral. Procura-se com sua aplicação mostrar para a sociedade que o crime não compensa. Que aquele que cometer algum tipo de infração penal será punido, não estando imune à justiça.

A prevenção especial é outra finalidade da pena. Ela retira o criminoso do convívio social e busca reeducá-lo para que possa voltar a conviver em sociedade. Insere-se dentro da prevenção especial a função ressocializadora da pena, sendo o principal objetivo almejado pela Lei de Execução Penal.

Quanto àqueles em que não se faz possível a ressocialização, normalmente criminosos contumazes, remanesce na prevenção especial a finalidade de evitar a reiteração criminosa e preservar a segurança da coletividade. É uma maneira de pacificar a sociedade retirando de seu convívio por algum tempo quem cometeu infração penal.

Quando o direito penal é frouxo e a pena não pune adequadamente e nem previne infrações penais, por mais que se diga o contrário, a tendência é o aumento da criminalidade. Punição inadequada incentiva a prática de outros delitos, tanto por quem o praticou quanto por aquele que não a teme por ser branda demais. Isso vale para todas as espécies de crimes, notadamente aqueles que “dão lucro”, como delitos patrimoniais (furto, roubo, estelionato, receptação, dentre outros), tráfico de drogas, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro.

O fato de o sistema prisional estar colapsado e ter unidades penais em que a permanência é desumana não pode ser subterfúgio para não se punir adequadamente e nem para soltar antes do tempo aquele sentenciado que ainda não está pronto para retornar ao convívio social. As pessoas de bem não podem prejudicadas pelo descaso estatal, que não constrói estabelecimentos prisionais e nem reforma os que estão em situação ruim.

A pena privativa de liberdade, mesmo que seja medida severa, deve ser aplicada quando for necessária e adequada para a retribuição e a prevenção geral e especial (princípio da proporcionalidade), reservando-se para os demais casos as penas restritivas de direitos, que são eficazes quando bem executadas e fiscalizadas.

Enfim, afrouxar a punição pelo fato de o sistema prisional estar colapsado e não tratar o preso como deveria, irá aumentar ainda mais o cometimento de delitos por trazer para a sociedade condenados que ainda não se encontram em condições de deixar o sistema prisional.

A solução para o problema deve passar pelo plano político com a construção de novas unidades prisionais e reformas das existentes, e não simplesmente adotar o método mais simples que constantemente é aplicado, isto é, a flexibilização do direito penal e a soltura de marginais, que ainda não se encontram em condições de retornar para o seio da sociedade.

E vou mais longe. Mesmo que se trate de medida radical, pode-se responsabilizar pessoalmente por ato de improbidade administrativa o gestor público que se omitir e não solucionar a questão das prisões em condições desumanas e degradantes.

O que foge à razoabilidade é colocar em risco a segurança da sociedade com a libertação de marginais, como não bastassem os já existentes, que foram prematuramente soltos.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora