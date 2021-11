Consumidor exerce melhor poder de escolha com 5G

O que será que o maior certame de telecomunicação da história da América Latina muda na vida dos brasileiros? Diretamente, pouca coisa, mas com novos players no mercado de telefonia o consumidor poderá exercer o seu direito de escolha por melhores produtos.

A tecnologia 5G é a próxima geração de internet móvel e traz mais velocidade, amplia a cobertura e melhora a conexão, deixando-a mais estável. Claro que impactará positivamente na vida do consumidor, já em 2022. Esse é o ganho imediato mais expressivo.

Porém, ainda maior que este impacto direto serão aqueles oriundos das tecnologias que poderão ser aplicadas no mercado do agronegócio e na indústria. O 5G, de acordo com os especialistas, vai possibilitar a aplicação de soluções à Internet das Coisas (IoT) diretamente em diversas atividades econômicas, o que incrementará inovação a elas, que não conseguem ou conseguem em pequena escala utilizar tecnologia de ponta.

Desenvolvimento de logística inteligente, gestão de máquinas e instalações, monitoramento eficaz do cultivo em tempo real são cenários que ficam mais próximos com a chegada da tecnologia 5G e isso, sem dúvida, impacta a vida dos brasileiros.

Inovação, automação inteligente do ambiente empresarial e industrial mesclando tecnologias para se chegar ao alto desempenho e produtividade, agora são palavras de ordem e as empresas que ainda não se transformaram digitalmente, precisarão se movimentar para manter-se no mercado.

Nesse aspecto – competitividade no mercado – quem ganha é o consumidor brasileiro que terá melhores produtos e serviços para escolher.

*Dyna Hoffmann sócia e CEO do SGMP Advogados