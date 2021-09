Consumidor brasileiro abraça digitalização financeira, mas tem novas exigências

A digitalização do setor bancário no Brasil deu um salto nos últimos meses. Lançado há menos de um ano, o Pix já virou rotina de uma infinidade de consumidores e varejistas – segundo o Banco Central, em agosto, o volume transacionado com Pix em um único dia ficou pela primeira vez acima de R$ 40 milhões. As transferências por meio do Pix superam as realizadas por DOC e TED, e a consultoria EY prevê que ele pode alcançar um volume de transações equivalente a 36,3% do PIB brasileiro em 2024. O open banking marca uma nova etapa e estimula mais brasileiros a se educarem sobre como funciona esse mercado. Tantas novidades facilitam a vida do consumidor, é verdade, mas também fazem com que ele se torne ainda mais exigente com o que lhe é ofertado.

O cliente brasileiro tem se mostrado mais aberto às soluções financeiras digitais, e a pandemia acelerou esse processo. As transações bancárias feitas por pessoas físicas pelos canais digitais foram responsáveis por 74% das operações em abril de 2020, de acordo com dados da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária.

De acordo com mapeamento do Instituto Ipsos, a desvalorização do real e a flutuação cambial afetam diretamente a tomada de decisão do consumidor, porém ainda geram dúvidas relacionadas à cobrança de tarifas e ao valor final da transação de câmbio. As principais dificuldades das pessoas ao enviar dinheiro para outros países estão relacionadas principalmente ao entendimento e visibilidade do processo.

Quando analisadas publicações em redes sociais, o estudo identificou que fatores como pouca educação financeira, o contexto da pandemia e a situação econômica do país fazem com que as transações internacionais gerem insegurança dos consumidores, enquanto clareza nos processos, câmbio vantajoso e confiança na operadora são pontos que fortalecem a relação. Para melhorar esse cenário, a transparência precisa ser pilar nas operações e um compromisso conjunto do setor. O poder de decisão do cliente sobre qual serviço ou empresa escolher deve ser pautada por informações transparentes e precisas fornecidas pelas instituições.

Outro fator apontado no levantamento como um importante papel no avanço da digitalização financeira foi o auxílio emergencial. O benefício do governo fez com que o interesse sobre a categoria de meios de pagamentos crescesse, trazendo as carteiras digitais para o cotidiano de brasileiros que, se não fosse por essa necessidade, possivelmente levariam mais tempo para se familiarizar com as opções.

Em meio às novas facilidades, as fintechs têm crescido em quantidade, investimento e adesão. Percebemos que o consumidor brasileiro tem respondido positivamente à abordagem que elas trazem, de responder a necessidades pouco atendidas por grandes instituições. No estudo do Instituto Ipsos, os serviços das fintechs foram frequentemente citados como as soluções para os problemas dos consumidores na internet. E faz sentido: o número de startups financeiras mais que dobrou nos últimos seis anos, segundo o ecossistema Distrito. O boom de fintechs aumenta a concorrência no setor, melhorando a experiência do cliente final.

Essa experiência, inclusive, deve ficar ainda mais positiva e menos burocrática com o progresso do open banking e do open finance, fundamentais para a reforma dos serviços financeiros. No Reino Unido, um dos maiores desafios do open banking é o comprometimento dos bancos em integrarem esse novo sistema. Agora, acompanhamos atentamente o processo no Brasil, na expectativa de mais empenho na aderência. Afinal, a nova ordem financeira está totalmente focada na entrega de um serviço completo ao consumidor.

As novas tecnologias devem continuar a reforçar os serviços financeiros digitais e o acesso a eles. Tudo indica que a movimentação de dinheiro entre fronteiras também será cada vez mais fácil e transparente – fortalecendo um ecossistema financeiro mais amplo e globalizado, que se mostra cada vez mais necessário.

*Pedro Barreiro, líder de parcerias bancárias e expansão da Wise no Brasil