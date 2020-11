Consultoria americana anuncia contratação de Sérgio Moro para diretoria de ‘disputas e investigações’

A consultoria americana de gestão de empresas Alvarez & Marsal anunciou na noite deste domingo, 29, a contratação do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro como sócio-diretor. Seis meses depois de deixar o governo Bolsonaro provocando forte crise no Palácio do Planalto ao denunciar suposta interferência do presidente na Polícia Federal, o ex-juiz da Lava Jato vai atuar na sede da empresa em São Paulo, na área de ‘Disputas e Investigações’.

“A contratação de Moro está alinhada com o compromisso estratégico da A&M em desenvolver soluções para as complexas questões de disputas e investigações, oferecendo aos clientes da consultoria e seus próprios consultores a expertise de um ex-funcionário do governo brasileiro”, registra a nota divulga à empresa pela consultoria.

O texto diz que Moro é ‘especialista em liderar investigações anticorrupção complexas e de alto perfil’ e também em ‘aconselhar clientes sobre estratégia e conformidade regulatória proativa’, indicando ainda que o ex-juiz da Lava Jato trabalhará com ex-funcionários do governo estadunidense.