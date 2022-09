Constituição, independência e eleições

A expressão “Independência do Brasil” mudou de significado diversas vezes nos últimos 200 anos, com seu marco inicial sendo o rompimento com a metrópole Portugal. Neste 7 de Setembro, no entanto, a “Independência” significa o fortalecimento dos preceitos que consolidaram a democracia no país, todos expressos na Constituição de 1989, um documento vivo que se mantém atual e submetido a um processo permanente de aperfeiçoamento.

Esses são valores fundamentais para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sobretudo neste ano eleitoral. A entidade da advocacia se mantém fiel aos valores que marcam sua história nonagenária, inclusive como protagonista da retomada democrática e da elaboração da Constituição. Somos a maior entidade civil do país, com 1,3 milhão de inscritas e inscritos, e acompanhamos de perto a legalidade de cada etapa do processo eleitoral, do início até a posse dos eleitos.

Com isenção e equidistância dos projetos que disputam a eleição, a Ordem tem credibilidade para reconhecer a excelência e a segurança do sistema eleitoral. Zelamos por um ambiente de campanha sadio, livre de informações falsas e centrado no debate de propostas. Para isso, é fundamental o respeito absoluto às prerrogativas dos advogados de candidatos e partidos, com observância de diretos como acesso aos autos, realização de sustentações orais, inviolabilidade do escritório e do sigilo das comunicações com clientes. Esses são direitos atribuídos ao advogado para assegurar que seus representados sejam respeitados.

No passado recente, coube também à OAB enfrentar abusos cometidos pela extinta operação Lava Jato, que abunda em exemplos de expedientes ilegais com a finalidade de tolher o trabalho da defesa. A Ordem foi fundamental para que uma resposta fosse dada contra as arbitrariedades, o que ocorreu com a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade e de outras legislações que reforçaram garantias constitucionais, todas elas importantes vitórias para a democracia e a civilidade. Estamos atentos para combater novos focos de autoritarismo e de violação de prerrogativas, sejam eles quais forem, independentemente de onde vierem.

O compromisso da advocacia e da OAB é com o Estado Democrático de Direito, único regime capaz de governar nações civilizadas e que não existe sem a advocacia. Apenas com ele podemos manter o Brasil independente.

*Beto Simonetti, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)