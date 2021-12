Constitucionalidade da Lei nº 16.222/2015 do município de São Paulo que proíbe a produção e comercialização de foie gras e exige a proteção da dignidade dos animais

No dia 28 de junho de 2015 foi publicada a Lei n. 16.222 que, visando a proteção e interdição de práticas cruéis com animais, proíbe a produção e comercialização de foie gras nos estabelecimentos comerciais situados no município de São Paulo. A Associação Nacional de Restaurantes propôs uma ação direta de inconstitucionalidade visando impedir a proibição, embasando-se nos argumentos de que houve usurpação da competência municipal, falta de razoabilidade e ausência da fonte de custeio.

Em 2015, a liminar foi concedida pelo desembargador Dr. Sérgio Rui (TJ-SP), entendendo pela existência de elementos que apontam dissonâncias entre a referida lei e a Constituição Federal de 1988. Em 2016, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) julgou inconstitucional a Lei n. 16.222/2015, entendendo que o município não poderia proibir a produção e comercialização de determinado produto. Frente à decisão, o município recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF), alegando a constitucionalidade da lei e defendendo o interesse local municipal em regulamentar a produção e comercialização de foie gras, pois o município de São Paulo é o maior centro consumidor dessa mercadoria no território nacional.

No STF, o relator do Recurso Extraordinário (RE), à época Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria. Em setembro de 2020, após mudanças na relatoria, o Ministro Dias Toffoli entendeu que, outrora, o STF havia consolidado a tese, com repercussão geral, que reconhece a competência do município em legislar sobre questões ambientais quando há interesse local. O relator entendeu que descabe ao STF pronunciar-se sobre a constitucionalidade da referida lei, sendo necessária, apenas, a devolução dos autos ao TJ-SP para observância e aplicação da sistemática de recursão geral.

O foie gras é o termo, em francês, que, traduzido literalmente, significa fígado gordo. É uma iguaria da culinária francesa, consistindo em um fígado de ganso, ou pato, que foi alimentado, forçosamente, até a hipertrofia lipídica do órgão. A sua história remonta ao século XXV a. C., contudo, a prática voltada à alimentação forçada de aves foi mais difundida pelos romanos que alimentavam as aves com figos para engordá-las. Todavia, foi apenas no século XVIII que a alimentação forçada de aves popularizou-se na Europa, pois o produto começou a ser visto como sinônimo de nobreza ao ser consumido pelo rei Louis XVI em uma receita denominada pâté en croûte, em que o fígado é envolto em massa folhada e assada no forno.

Nada obstante os valores culturais envolvidos, a produção do foie gras é criticada devido à técnica utilizada para engordar o fígado das aves, que consiste em colocá-las confinadas, em um espaço pequeno fechado, para alimentá-las, forçadamente, com um “tubo” de 20-30 cm de comprimento que é introduzido até o estômago do animal. Assim, o seu fígado ganha amargor ao tentar metabolizar o excesso de alimento, crescendo até 12 (doze) vezes seu tamanho normal e acumulando uma quantidade de gordura que pode corresponder a 65% do peso da ave. Ao final, apenas o fígado do pato pode pesar 0,5 kg e o do ganso até 2kg.

No âmbito da ética ecológica, discute-se o reconhecimento do valor intrínseco dos animais enquanto seres sencientes, tendo como marco teórico a obra Libertação Animal (1975) do filósofo Peter Singer, o qual afirma que o princípio ético, que fundamenta a igualdade entre seres humanos, obriga a espécie humana a ter igual consideração para com os animais não humanos, que devem ser tratados como seres sencientes, ou seja, com capacidade de sofrer e experimentar sentimentos. Trata-se de um novo paradigma que reconhece o valor intrínseco e a dignidade dos animais não-humanos, exigindo, no mínimo, um tratamento digno e não cruel no seu processo de criação tanto no âmbito doméstico quanto comercial.

A CF/88 consagra, no seu art. 225, o meio ambiente como direito-dever fundamental; visando a efetividade da tutela do meio ambiente por parte do Poder Público. Desse modo, o texto constitucional “convoca” todos os entes federativos a atuarem em prol da proteção ambiental. Nesse particular, o art. 24 da CF/88 especifica que todos os entes federativos podem legislar em prol da proteção do meio ambiente.

No entanto, esse dispositivo não menciona, no caput, os municípios. Para compreender a competência legislativa municipal em matéria ambiental, é necessário interpretar o art. 24 com o arts. 18 e 30 da CF/88. O primeiro consagra a autonomia do Município, assegurando-lhe o direito de se auto-organizar e administrar. O segundo prevê a possibilidade do Município legislar sobre assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e a estadual. Portanto, o sistema constitucional garante uma verdadeira autonomia ao Município, que é essencial frente às questões ambientais com repercussão local, pois o poder municipal encontra-se mais próximo da problemática socioambiental local, tendo maior capacidade de resolvê-la e responder aos anseios da população.

Diante de tais fatos e das normas citadas, a incidência do princípio da predominância do interesse reforça esse entendimento, partindo-se do pressuposto de que à União caberá a regulação das matérias de interesse geral e nacional, enquanto os Estados irão regulamentar questões regionais e ao passo que os Municípios irão resguardar o interesse local. Logo, a Lei n. 26.222/2015 procura regulamentar uma matéria de interesse local, pois o município de São Paulo é um dos maiores centros consumidores de foie gras em âmbito nacional; portanto, trata-se de uma norma em consonância com a CF/88.

Não obstante a constitucionalidade da legislação e a tutela da dignidade dos animais do caso, destaca-se que, atualmente, estão sendo desenvolvidas técnicas de produção do foie gras que não empregam o método de alimentação forçada. Logo, com o avanço da tecnologia far-se-á necessária uma legislação que proíba a produção e comercialização do foie gras feito com o método cruel e regularmente o método de produção que respeite o bem-estar do animal.

