Consórcio: desistência e restituição de valores

O consórcio é uma modalidade de investimento, com o objetivo de se adquirir um bem ou serviço, mediante a formação de um grupo administrado por uma empresa, que coleta os pagamentos dos integrantes desse grupo e autoriza a compra do bem para um número delimitado de pessoas ou empresas por mês.

Quando um integrante do grupo manifesta a desistência do consórcio, a administradora não é obrigada a devolver todo o valor pago por ele.

A jurisprudência dos Tribunais vem entendendo pela legalidade do desconto da taxa de administração, que geralmente corresponde a dez por cento, podendo chegar a vinte e cinco por cento, sem que se considere abusiva.

A respeito da questão, a Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.

Outrossim, a administradora não é obrigada a devolver os valores pagos pela pessoa física ou jurídica imediatamente. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que as parcelas pagas deverão ser devolvidas em até trinta dias após o término do grupo ou por ocasião da contemplação da cota inativa, o que ocorrer primeiro.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento acerca do tema:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1.Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2.Recurso especial conhecido e parcialmente provido”[1]

O percentual relativo ao seguro de vida em grupo deve ser excluído do valor a ser devolvido, porque, além de contratualmente previsto é devido na espécie, uma vez que interessa a todos os participantes do grupo em caso de falecimento de algum dos componentes já contemplados.

Não se há falar em aplicação de cláusula penal ou prejuízo para o grupo, porque tal cláusula representa vantagem excessiva para a empresa administradora.

Quanto ao montante a ser devolvido incidirá correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora a partir da data em que passará a ser imperativa a restituição.

Neste sentido:

“CONSÓRCIO – Aquisição de bem imóvel – Aplicação do CDC – Desistência da consorciada – Possibilidade – Contrato resilido pela autora – Restituição imediata das importâncias pagas ou quando da contemplação da consorciada – Descabimento – Restituição em até 30 dias após o encerramento do grupo – Admissibilidade – Posição do Colendo STJ firmada em sede de recurso repetitivo – Dedução do fundo de reserva – Descabimento – Redução do montante a ser restituído à autora em razão de cláusula penal – Inadmissibilidade – Cláusula abusiva. CORREÇÃO MONETÁRIA – Termo inicial – Incidência a partir das datas dos pagamentos das parcelas – Súmula 35 do Colendo STJ – Aplicação do INCC como índice de correção – Descabimento – Correção monetária pelos índices oficiais da tabela prática deste Tribunal de Justiça – Correção monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base no índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio – Precedentes. JUROS DE MORA – Termo inicial – Na restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído, os juros moratórios incidem a partir de quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência mínima da autora – Manutenção dos ônus sucumbenciais impostos à ré pela sentença recorrida. Recurso parcialmente provido”[2].

[1]STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. em 14/04/2010.

[2]TJSP, Apelação Cível nº 1000335-31.2018.8.26.0435. 20ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, j. em 11/11/2019.

*Maria Fátima Vaquero Ramalho Leyser, procuradora de Justiça / Ministério Público do Estado de São Paulo e associada do Movimento do Ministério Público Democrático

