Conselho Seccional da OAB de Goiás afasta advogado condenado por feminicídio

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás (OAB-GO) afastou de seus quadros nesta quarta, 17, um advogado condenado por feminicídio. O entendimento da maioria do colegiado é que o homem se tornou moralmente inidôneo para o exercício da advocacia ao cometer um crime de violência contra a mulher.

O caso começou a tramitar por meio de uma representação contra o advogado, alegando que ele foi condenado pelo tribunal do júri a 27 anos e nove meses de prisão pelo assassinato de sua mulher. O crime teria sido ordenado pelo advogado, que visava obter o seguro de vida contratado pela vítima.

Em sua defesa, o homem confirmou a sentença, mas disse que o caso ainda não transitou em julgado – ou seja, ainda cabia recursos. O advogado também alegou não estar inscrito na Ordem na época do crime.

No ano passado, a 4ª Câmara do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB-GO decidiu condenou o advogado a ser expulso dos quadros da entidade, e mandou o caso para apreciação do Conselho Seccional, que validou a decisão. Segundo o relator do caso, conselheiro Caio César Mota, o Conselho Federal da OAB já decidiu pela inidoneidade moral de réu condenado em primeira instância por homicídio qualificado.

“A pendência de transito em julgado na esfera judicial não é suficiente para afastar a ausência de idoneidade moral”, destacou. “A punição não é em decorrência do crime infamante, mas da ausência de idoneidade moral para o exercício da advocacia, atividade que tem efeito sobre a liberdade, patrimônio e relações sociais do cliente e também sob a sociedade civil como um todo”.