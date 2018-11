Conselho do Ministério Público rejeita acordo que permitia Odebrecht retomar contrato fraudado

O Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo rejeitou um acordo firmado por promotores de Justiça com a Odebrecht que permitia a retomada de um contrato milionário com a Prefeitura da capital que a própria empreiteira admitiu ter conquistado mediante formação de cartel.

Batizado de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o acordo foi firmado em abril, com chancela da Prefeitura, por um grupo de promotores de Justiça que integram os quadros do Patrimônio Público. O grupo é liderado pelo promotor Silvio Marques e envolve a obra do túnel da Avenida Roberto Marinho.

O contrato de R$ 503 milhões foi assinado em 2011, na gestão do ex-prefeito e atual ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD) – futuro chefe da Casa Civil do Governo Doria.

Pelo acordo, a Odebrecht se comprometia a devolver em 22 parcelas anuais R$ 7 milhões aos cofres públicos, valor equivalente a 25% dos R$ 28 milhões que recebeu em pagamentos da Prefeitura para iniciar a obra.

A empreiteira também ficou de apresentar provas contra outras empresas e agentes públicos acusados de envolvimento, como Kassab e o ex-diretor da Dersa e suposto operador do PSDB, Paulo Vieira de Souza. O ex-prefeito teria recebido R$ 21 milhões de caixa 2 da empreiteira. Ele nega.

Em troca, a Odebrecht ficaria livre de uma ação de improbidade administrativa na Justiça, continuaria apta a contratar com o poder público e poderia retomar o contrato assinado há sete anos com a Prefeitura, com um desconto que seria calculado pelos órgãos envolvidos. A obra foi parcialmente suspensa pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT), sucessor de Kassab.

Os benefícios concedidos pelos promotores à empresa foram questionados internamente por colegas de Promotoria. Em julho, Silvio Marques disse ao Estado que o acordo seguia os mesmos parâmetros estabelecidos pela Força-Tarefa da Lava Jato no âmbito federal e era necessário para a obtenção de provas. Delatores afirmam ao Ministério Público paulista que um cartel formado por 12 empreiteiras fraudou sete licitações de obras viárias na capital paulista no valor de R$ 4 bilhões, entre 2008 e 2011.

Mas, para ter validade, o acordo precisava ser homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, composto por dez procuradores e presidido pelo procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Smanio, chefe da instituição. No dia 9 de outubro, após inúmeras discussões, o colegiado decidiu pela rejeição do TAC, que está até hoje sob sigilo.

Cinco procuradores não concordaram com os termos negociados com a Odebrecht e votaram pela rejeição. Outros quatro votaram pela possibilidade de assinatura do acordo com algumas alterações. Com o veto total, o Conselho decidiu que o inquérito que investiga a caso seja remetido a outro promotor para que ele entre com ação na Justiça buscando a reparação dos danos aos cofres públicos e a responsabilização dos envolvidos.

COM A PALAVRA, O PROMOTOR SILVIO MARQUES

O Estado procurou o promotor Silvio Marques na última quinta-feira, 1, mas ele não retornou.

COM A PALAVRA, A ODEBRECHT

Em nota, a Odebrecht afirmou que ‘continua colaborando com a Justiça e reafirma o seu compromisso de atuar com ética, integridade e transparência’.

Até agora, outros quatro acordos semelhantes assinados pelos mesmos promotores com a Odebrecht também foram submetidos à aprovação pela Justiça paulista. Dois deles, incluindo o que envolve Kassab, já foram homologados. Em todos eles a empreiteira pode quitar o valor da indenização combinado concedendo descontos em futuras obras públicas que vier a ganhar.