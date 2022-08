Conselho da Universidade Federal do RS aprova cassação de títulos concedidos a Costa e Silva e Médici

Atendendo a uma recomendação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aprovou a revogação dos títulos de Professor Honoris Causa e Doutor Honoris Causa concedidos ao marechal Arthur da Costa e Silva (1967-1969) e ao general Emilio Garrastazu Médici (1969-1974), respectivamente o segundo e o terceiro presidente do País durante a ditadura militar – regime de exceção marcado por tortura, assassinatos e censura que teve início com o golpe de 1964.

De acordo com o Ministério Público Federal, o Conselho Universitário da UFRGS considerou que Costa e Silva e Médici são ‘indignos’ das homenagens. A decisão diz que a medida tem como objetivo ‘deixar claro que a Universidade respeita os direitos humanos e repudia suas violações e do direito internacional’.

A recomendação acolhida pela universidade foi emitida pelo procurador Enrico Rodrigues de Freitas em janeiro. A indicação para cassação das honrarias concedidas aos ex-ditadores teve como base uma proposta do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, publicado em 2014.

A Procuradoria frisou que Costa e Silva e Médici foram considerados ‘autores de graves violações de direitos humanos no plano de responsabilidade político-institucional’ pelo relatório da CNV.

No documento à UFGRS, Freitas lembrou que professores, estudantes e servidores da Universidade ‘foram diretamente atingidos pelos atos de exceção indicados, por expurgos diretos ou de forma difusa pela restrição de direitos de reunião e de manifestação de pensamento’.

“Incompatível a permanência de concessão de títulos honoríficos a pessoas que foram responsáveis pelas referidas violação de direitos humanos inclusive de membros da própria comunidade universitária”, ponderou o procurador.