Conselho da República, saída harmônica da crise

Creio oportuno registrar que fiz através desta coluna a sugestão da convocação do Conselho da República no dia 29 de junho de 2020 em artigo sob o título “Um maítre à penser” e posteriormente reiterei a defesa desta alternativa no dia 20 de fevereiro de 2020, artigo intitulado “Conselho da Republica – Bolsonaro tem a temer” como uma fórmula de encaminhamento harmônico para a solução da cronicidade tensa da realidade política e social brasileira, que realmente sob o ponto de vista jurídico e constitucional esta contingência de mobilizar elementos de ponderação sensatez e experiência para encaminhar juntamente com o presidente da República fórmulas viáveis para contornar impasses, sempre me pareceu formula viável de ponderação e harmonia.

Para situações criadas e que tão frequentemente levaram na história da República a lances trágicos, já de momento somente para lembrar os episódios, do suicídio do Presidente Getúlio Vargas, a Renúncia do Presidente Jânio Quadros e tantos outros instantes em que os parâmetros ideológicos levaram a temperatura da comunidade a fragmentação perigosa.

Para que se crie uma unidade nacional ainda, há pouco tempo houve a convocação do conselho da República no episódio ocorrido no Rio de Janeiro, o ex-presidente Michel Temer instituiu o órgão consultivo para a problemática da época que necessitava intervenção cirúrgica bem posta.

O sete de setembro de 2021, em que o presidente Jair Bolsonaro aventou a hipótese da convocação do Conselho da República mas como tendo e escolhido, uma adjetivação ambígua surgiu a dúvida se essa é a sua intenção, portanto tomo a liberdade de reiterar que diante da polarização radical que divide hoje o Brasil em plena pandemia com a morte de centenas de milhares de pessoas atingidas pela covid 19 e o dissenso que vem travando todas as possibilidades de superação da crise de desemprego do choque inflacionário e de outras pendências, me parece sem dúvida, uma saída que pode abrir horizontes, resolutivos para definir um novo panorama.

Se criou perspectivas da nação, aliás que tive oportunidade de discutir através de “lives” na internet com os ex-presidentes Fernando Collor de Mello e Michel Temer esta tese e de ambos houve o acolhimento entusiástico a propositura deste colegiado, até com uma possível chamada de ex-presidentes e até mesmo da mais fervorosa oposição para que se crie situações de manutenção de equilíbrio, em momento delicado que vivemos e que se coloque panos frios na fervura do amargor popular e com razão desta crise destemperada.

Em tempos de turbulências, há de se haver sensatez, ponderação e moderação de todos para o respeito e garantia de nossa Carta Magna.

*Flavio Goldberg, advogado e mestre em Direito