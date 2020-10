Conselheiro afastado do TCE de Mato Grosso coordenou distribuição de cheques de R$ 100 mil a candidatos a Assembleia Legislativa do Estado, diz ex-deputado delator

Em novo anexo de sua delação premiada, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, José Geraldo Riva, afirma que o ex-deputado estadual Sérgio Ricardo, atual ministro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE-MT), afastado do cargo por decisão judicial, coordenou a distribuição de cheques de R$ 100 mil a 17 candidatos a deputado estadual à reeleição em 2010.

“Foi através da coordenação do deputado Sérgio Ricardo, porque foi num momento em que nós nos encontrávamos afastados, cassados, na verdade, com o nosso mandato cassado”, disse Riva, em referência à perda do mandato que sofreu meses antes em uma ação eleitoral em Santo Antônio de Leverger (MT).

Documento O ANEXO 5 DA DELAÇÃO DE RIVA PDF

De acordo com Riva, os dezessete cheques foram emitidos pela Universidade Catedral ‘através do Senhor Wanderlei da Trimec’, justamente por se tratar de ‘uma pessoa estranha à campanha’.

“O Proponente salienta que não tem conhecimento de quais Deputados foram atendidos, porque à época estava com seu mandato cassado concorrendo a eleição e, apenas, foi chamado por Sérgio Ricardo que lhe entregou um cheque de R$100.000,00 e este lhe informou que outros 16 Deputados, inclusive ele, também, receberam”, registra o anexo 5 da delação de Riva.

Os cheques, no entanto, acabaram voltando e o pagamento foi realizado através de empréstimo realizado por Sérgio Ricardo junto a Ricardo Novis Neves, aponta Riva. O delator diz ainda que Silval Barbosa pagou o saldo remanescente da dívida para o doleiro, de R$ 1,5 milhão via operação Centrus.

COM A PALAVRA, SÉRGIO RICARDO

A reportagem busca contato com o conselheiro afastado. O espaço está aberto para manifestações.