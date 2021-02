‘Conselhão’ nega pedido de senadores para investigar Aras por omissão na fiscalização dos atos do governo na pandemia

A Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) arquivou uma representação disciplinar movida por senadores contra o procurador-geral da República, Augusto Aras, a quem os parlamentares atribuem omissão na investigação de atos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na condução da pandemia de covid-19.

Documento A DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO PDF

Documento O RELATÓRIO PDF

A decisão foi tomada no último dia 29 pelo corregedor Rinaldo Reis Lima. Na avaliação dele, não há ilícito penal na conduta de Aras.

O parecer foi subsidiado por um relatório elaborado pelo membro auxiliar da Corregedoria do CNMP, Manoel Veridiano. Conforme a análise, os atos do procurador-geral não estão sujeitos a sanções disciplinares e, em caso de eventuais irregularidades, cabe ao Senado Federal abrir um processo. O relatório conclui ainda que Aras ‘vem exercendo suas atribuições constitucionais na persecução penal de crimes de sua competência e no combate à pandemia’.

Na representação, formalizada pelos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Fabiano Contarato (Rede-ES) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), os parlamentares solicitavam que o caso fosse enviado para análise do subprocurador-geral da República José Bonifácio Borges de Andrada, que é vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal e faz parte da ala do colegiado rompida com Aras. A expectativa era a de que, se fosse parar no gabinete de Bonifácio, o pedido poderia ensejar a abertura de uma investigação interna.

Como o processo acabou sendo encaminhado ao CNMP, que já tem entendimento consolidado pela impossibilidade de investigar possíveis infrações disciplinares do chefe do Ministério Público Federal, os senadores enviaram nesta quarta-feira, 3, um ofício a Bonifácio pedindo providências sob alegação de que houve usurpação da competência do Conselho Superior.

Os parlamentares passaram a cobrar a abertura de uma investigação depois que Aras divulgou uma nota, via Procuradoria-Geral da República, reconhecendo a escalada na pressão pelo impeachment de Bolsonaro. A manifestação insinua ‘estado de defesa’ e empurra para o Congresso Nacional a competência para análise de ‘eventuais ilícitos’.

“Causa genuína estranheza que o Exmo. Sr. Procurador-Geral da República queira, ao que parece, “lavar as mãos” de sua atribuição funcional constitucionalmente estabelecida, ao pretender indevidamente transferir a pretensão de responsabilização dos agentes políticos de cúpula ao Poder Legislativo”, escreveram os parlamentares.