Conheça cinco soluções para reinventar seu modelo de negócio

As transformações provocadas pela pandemia de covid-19 impactaram tanto a forma de fazer negócio em todo o mundo que, em alguns casos, as empresas precisam mudar junto em vez de simplesmente se adaptarem ao “novo normal”. Mais do que estratégia, é questão de sobrevivência para várias organizações: diante de tantas novidades, só uma metamorfose completa possibilita acompanhar as tendências do setor em que atua. A pesquisa DT Index, realizada pela Vanson Bourne, mostra que 92% das empresas estão reinventando seu modelo de negócio por conta do novo coronavírus. Para isso, é essencial contar com o apoio das melhores soluções tecnológicas. Confira cinco sistemas importantes:

1 – Gerenciamento de Active Directory

O Active Directory é uma das ferramentas mais importantes em qualquer cenário de transformação digital no ambiente corporativo. Nada mais é do que uma espécie de guia, um mapa que combina um banco de dados com informações sobre todo o ambiente tecnológico da empresa com técnicas que garantem maior segurança em todas as atividades, como acesso e autenticação de usuários. Fazer esse gerenciamento, portanto, torna-se fundamental. Com boas soluções, é possível controlar as identidades, simplificar processos e gerar relatórios otimizados para facilitar auditoria.

2 – Soluções na nuvem

As soluções de computação em nuvem já estavam em alta antes mesmo da pandemia de covid-19 – a aceleração digital apenas reforçou a importância dessas ferramentas no dia a dia das organizações. Em um cenário em que o home office e o modelo híbrido de trabalho são tendências, é possível contar com sistemas que podem ser acessados pela web para administrar os dispositivos móveis utilizados pelos colaboradores, monitorar servidores e facilitar a colaboração em diferentes projetos.

3 – Segurança de TI

Investir em aplicações de segurança está entre as principais preocupações de gestores e profissionais atualmente. Afinal, se todos os processos da empresa passam, em algum momento, por soluções digitais, é necessário garantir uma camada de proteção para evitar que informações importantes vazem ou, pior, sejam roubadas por cibercriminosos. É necessário investir em firewall, capaz de analisar a segurança dos dispositivos, fazer a gestão de senhas e administrar a rede com todo cuidado necessário.

4 – Proteção aos dados

Da mesma forma que é necessário proteger os dispositivos e as redes corporativas, é fundamental que a empresa contrate soluções capazes de garantir maior segurança aos dados trafegados – sem comprometer a praticidade e a velocidade com que se deslocam entre os dispositivos. Entre as melhores ferramentas disponíveis estão o backup e a recuperação de dados, proteção de endpoints e autenticação de usuários. Assim, é possível proporcionar maior integridade, confidencialidade e disponibilidade.

5 – Performance de rede

Por fim, a reinvenção de um negócio passa pela capacidade da rede corporativa de facilitar o acesso dos profissionais às informações mais importantes para suas tarefas – ao mesmo tempo que proporciona um ambiente mais seguro para todos. Ou seja, o desempenho da rede está diretamente relacionado ao desempenho da organização. Para isso, a dica é investir na coordenação do tráfego da rede, sabendo quem a utiliza e quais atividades são utilizadas, no gerenciamento de todos os dispositivos conectados, monitoramento de aplicações, entre outros recursos inseridos nessa estrutura.

*Otto Pohlmann é CEO da Centric Solution