Conheça cinco brasileiras de destaque no mundo da tecnologia para inspirar futuras profissionais

A primeira pessoa a escrever um algoritmo processado por uma máquina foi uma mulher: Ada Lovelace, no século 19. O Wi-Fi como conhecemos hoje só é possível graças aos estudos de Hedy Lamarr. Os mecanismos de busca, por sua vez, derivam de conceitos desenvolvidos por Karen Spärck Jones. As redes que possibilitaram a internet são provenientes do spanning tree protocol, invenção de Radia Perlman. Além, é claro, da equipe composta por Jean Bartik, Marlyn Meltzer, Ruth Teitelbaum, Kay McNulty Antonelli, Frances Spence e Betty Holberton, que esteve por trás do primeiro computador de uso geral.

Esses são apenas alguns exemplos que mostram a força das mulheres na tecnologia. Entretanto, é necessário relembrar suas histórias a todo instante para reduzir a distância que essas profissionais enfrentam atualmente. Elas representam apenas 20% de todos os funcionários desse mercado no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), e são afastadas por estereótipos que se consolidam no imaginário popular. Um levantamento da Microsoft indica que, enquanto 31% das meninas no ensino fundamental acham que trabalhar com tecnologia é coisa para homens, o número salta para 58% no ensino superior.

Felizmente, não são apenas bons exemplos lá de fora que as futuras brasileiras profissionais de tecnologia podem usar para se inspirar. Há bons exemplos no mercado nacional de mulheres que desenvolvem soluções inovadoras e conquistam seus espaços. Confira cinco nomes de destaque:

Cristina Palmaka

É presidente da SAP para América Latina e Caribe. Trabalhando na maior empresa de software do Brasil, a profissional montou uma equipe diversificada, sendo 35% das funcionárias mulheres e 25% em cargos de chefia. Além disso, a organização faz parte de comitês LGBT e tem como foco a contratação de pessoas com autismo. Com uma carreira consolidada, Cristina Palmaka integra os conselhos de empresas como C&A Brasil, Arcos Dorados e Eurofarma, além de ser mentora em diversas organizações para falar sobre empoderamento e empreendedorismo.

Paula Bellizia

É vice-presidente de marketing na América Latina da Google. Antes, a profissional também atuou como presidente da Microsoft Brasil e, posteriormente, na mesma empresa, como vice-presidente de vendas, marketing e operações na América Latina. No momento, também atua como conselheira do Burger King no Brasil e da Ânima Educação. Um de seus objetivos é justamente dar o exemplo e melhorar a situação atual em relação à representação de gênero no setor de TI.

Cristina Junqueira

É a cofundadora do Nubank e a única brasileira e mulher entre os três sócios. A empresa está na vanguarda da inovação no setor bancário, popularizando a digitalização do sistema financeiro nacional. Por meio do Nubank, os clientes têm cartões de crédito sem anuidade, taxas de juros até cinco vezes menor do que a média de mercado e contas básicas com uma abordagem exclusiva para dispositivos móveis. Diante disso, em sua última rodada de investimento, a avaliação da empresa ultrapassou a marca de US$ 1 Bilhão de dólares.

Monica Herrero

É integrante do conselho e ex-CEO da Stefanini, a maior empresa de terceirização de TI do Brasil. Atualmente, mais de um terço (35%) do quadro de funcionários da companhia é composto por mulheres, das quais 29% ocupam cargos de liderança. Participante do conselho de empresas como BBX Brasil, Fast Engenharia, Montagens e BR Angels, ela deseja aumentar significativamente a representação feminina no setor nos próximos anos.

Paula Paschoal

É a gerente-geral do PayPal Brasil. Paula é responsável por expandir os negócios locais e as relações com as autoridades regulatórias, trabalhando em estreita colaboração com a empresa nos Estados Unidos para promover o intercâmbio das melhores práticas globais. Ela também é conselheira da Privaler e da Amcham-Brasil.

*Laura Tyrell é chefe de RP da NordVPN, empresa especializada em soluções de privacidade, segurança e rede privada virtual (VPN).